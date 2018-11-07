На мотокроссе в Белеве погиб 17-летний спортсмен: подробности

Молодой человек получил смертельную травму 20 октября во время участия в очередном этапе Кубка России по мотокроссу. Соревнования проходили в Белеве. Григорий не справился с управлением и упал с мотоцикла, получив серьезную травму головы.

На машине скорой помощи он был срочно доставлен в больницу Белева, затем перевезен в Тулу, но медики ничего не смогли сделать. Травма была настолько серьезной, что Григорий впал в кому и через девять дней, не приходя в сознание, скончался в реанимационной палате.

По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области начало проверку. Мама Григория Лариса Бабкина уверена, что в смерти ее сына виноваты организаторы соревнований.

Лариса Бабкина:

– Гриша с пяти лет занимается мотоспортом. За 12 лет он принял участие в огромном количестве соревнований. На эти соревнования он очень сильно хотел поехать, я часто ездила поболеть за него, но в этот раз он уговорил меня остаться дома, – говорит она. – Всё случилось мгновенно: он вылетел с трамплина, и что-то пошло не так. Гриша упал, и в тот момент на него наехал двигавшийся сзади спортсмен. Если бы этого не случилось, то, возможно, мой сын был бы жив. Медики меня сразу же начали готовить к тому, что травмы у моего сына очень тяжелые, после них выживают единицы.

По словам Ларисы, трасса в день заезда была слишком мокрой, что могло повлиять на управляемость мотоцикла. Молодого человека на скорой, дежурившей на соревнованиях, увезли в больницу, но мать парня отмечает, что она была очень плохо оснащена:

– В машине скорой не было ни кардиостимулятора, ни дефибриллятора, ни аппарата искусственной вентиляции легких. На ней можно только бабушек перевозить, если у них давление поднялось, а оказать помощь при сложных травмах на ней невозможно! К организаторам у меня вопрос: почему не были остановлены соревнования и почему допустили, чтобы следующий участник наехал на моего сына? Парень тоже, кстати, упал и получил травму – сотрясение головного мозга. Но за медицинской помощью он обратился только вечером.

Александр Михеев, один из организаторов мотокросса, видел, как Григорий Бабкин упал в момент заезда. Он рассказал, что сразу же подбежал к парню вместе с его отцом.

Александр Михеев – Григорий допустил роковую ошибку: не отбросил мотоцикл в момент падения, а приземлился вместе с ним. Парень ударился головой о землю и закувыркался вместе с мотоциклом. Соревнования сразу же были приостановлены. Ехавший следом участник наехал не на Григория, а на его мотоцикл. В том же заезде ехал и мой сын. Поднявшись на пригорок и увидев, что произошло, он отбросил мотоцикл и упал, но обошелся без травм. Григорию сразу же была оказана медицинская помощь. Да, может быть, оснащена скорая была действительно недостаточно.

По словам очевидцев, если бы в момент соревнований на парне была профессиональная защита, то, скорее всего, трагедии удалось бы избежать:

– Как мне рассказали, шлем Григорий покупал на «Алиэкспрессе». Профессиональная защита стоит до 30 тысяч рублей. Этот спорт, естественно, опасный, и каждый спортсмен сам должен отвечать за свою безопасность.

Что же касается состояния покрытия трассы, Александр уверен, что всё соответствовало требованиям:

– Кроме Григория на соревнованиях не упал больше ни один спортсмен. То есть это может говорить о том, что трасса была в состоянии, пригодном для заезда. Это могут подтвердить остальные участники соревнований. Мне очень жаль, что так произошло с Григорием. Парень очень хороший и перспективный был. И я, и многие спортсмены соболезнуем горю его родителей.

Сейчас по факту смерти Григория Бабкина проводится проверка, изучаются видеозаписи, запечатлевшие момент трагедии.

