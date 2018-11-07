Дачи исчезнут с 1 января 2019 года: разъясняем новый закон

Садовый дом теперь станет полноценным жильем, где можно прописаться. При его наличии уже не удастся встать на учёт в качестве нуждающегося в жилье.

Новая «дачная конституция» была принята летом 2017 года, но работать начнет только с 1 января 2019 года.

То есть у садоводов было время на подготовку и оформление документов. Те, кто замешкался, еще могут успеть это сделать.

О том, какие изменения произойдут в связи со вступлением в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 №217-ФЗ и чего ждать дачникам, рассказала начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области Олеся Синкевич.

Начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области:

Олеся Синкевич – С 1 января 2019 года вступит в силу новый закон, упраздняющий дачные хозяйства. В настоящее время существует 9 организационно-правовых форм, с нового года останется только две формы: садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) и огородное некоммерческое товарищество (ОНТ). Теперь будут только садоводы и огородники, а дачников отнесут к садоводам.

Основные изменения с 1 января 2019 года

дачники станут садоводами или огородниками;

в даче можно будет прописаться;

гражданина не поставят на учёт как нуждающегося в жилье, если у него есть дом в садоводческом товариществе;

садоводы будут содержать общее имущество;

для содержания общего имущества можно будет нанять управляющую компанию;

налоговая база имущества может увеличиться (за счет получения доли от общего имущества товарищества). Уплачивает его товарищество за счет целевых взносов.

На участках для огородничества можно будет построить только сарай, парники и другие некапитальные постройки. На фото тулячка Инна Комарова.

Имущество садоводческих товариществ – общее

Всем владельцам загородных участков нужно будет содержать общее имущество. Размер взносов определен, принят на собрании товарищества и прописан в его уставе. Основанием для определения суммы должна стать приходно-расходная смета и финансово-экономическое обоснование. Кстати, у садоводческих товариществ появится в обязательном порядке расчетный счет. В статье 14 нового закона говорится, что именно на него будут вноситься членские и целевые взносы. Периодичность (не может быть чаще одного раза в месяц) и срок внесения членских взносов будут определены уставом товарищества.

Использовать членские взносы можно будет исключительно на хознужды товарищества – уплату налогов, взносов в различные фонды, на вывоз мусора, охрану, благоустройство территорий общего пользования, зарплату председателю и членам правления. Целевые взносы можно потратить на любые цели. Главное, чтобы было решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества.

Кстати, даже если человек не вступил в ряды членов товарищества, он все равно обязан платить членские взносы.

Разница лишь в том, что он не сможет принимать участие в собраниях и его мнение по управлению общим имуществом не будет иметь значения. Вступление же в ряды членов товарищества станет бесплатным.

В новом законе говорится, что размер взносов может различаться для отдельных членов товарищества, если это связано с различным объемом использования имущества общего пользования или размера доли в праве общей долевой собственности. То есть, например, если у кого-то из садоводов нет машины, то ему могут разрешить не платить за ремонт дороги. Также члены товарищества могут установить порядок взимания и размер пеней в случае несвоевременной платы. Если же кто-то упорно не хочет платить взносы, то товарищество вправе взыскать их в судебном порядке.

Что будет с дачными домиками

Особо стоит остановиться на постройках на бывших дачных участках. Если раньше не нужно было получать разрешение на строительство дома на загородном участке, то теперь это станет обязательным. Зато теперь можно будет запросто прописаться в таком доме, раньше это можно было сделать только в том случае, если другого жилья у человека нет.

– На садовых участках можно будет строить капитальные строения, в том числе жилые дома, а на огородных могут быть размещены только некапитальные хозяйственные постройки. Кстати, СНТ может преобразоваться в ТСН (товарищество собственников недвижимости) и начать развиваться как коттеджный поселок, – пояснила начальник отдела контроля и анализа деятельности филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области.



Тем, кто не зарегистрировал дачный домик, расположенный в составе ОНТ, но хочет его сохранить, нужно поспешить поставить его на учет в Росреестре. Иначе его признают самостроем и он попадет под снос.



Если незарегистрированных домов в ОНТ много, то есть смысл перевести товарищество из огороднического в садоводческое и начать процесс их оформления.

– Более половины участков в Тульской области не учтены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а право на владение землёй подтверждает только членская книжка участника садоводческого товарищества, – отметила Олеся Синкевич. – Граждане, чьи объекты недвижимости отсутствуют в ЕГРН, не смогут создавать вместо некоммерческого дачного партнёрства ТСН – товарищество собственников недвижимости.

Исправить эту ситуацию будет возможно еще в течение года – до 31 декабря 2020 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, имеют право приобрести земельный участок без проведения торгов в собственность бесплатно. Для этого нужно обратиться в орган местного самоуправления, взяв с собой схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и протокол общего собрания членов некоммерческой организации.

Если утвержден проект межевания территории, то схема расположения не потребуется.

Как оформить дом

– Для того чтобы оформить дом в садовом или дачном товариществе, нужно выполнить следующие действия: обратиться к кадастровому инженеру и подготовить технический план строения; оплатить госпошлину в размере 350 рублей; подать в МФЦ заявление о регистрации права собственности и постановке строения на кадастровый учет. К нему следует приложить: квитанцию об оплате госпошлины, правоустанавливающие документы на земельный участок, технический план строения, получить выписку из ЕГРН, – говорит Олеся Синкевич.

Владельцы жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства и дачного хозяйства, вправе до 1 марта 2019 года обратиться с заявлением о кадастровом учете и регистрации права данных объектов, соблюдая прежний порядок подготовки документов, и представить технический план, подготовленный на основании декларации, оформленной до 4 августа 2018 года.