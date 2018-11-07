Под Тулой неходячего инвалида переселяют в полуразрушенный барак

фото Алексея Пирязева

В 2015 году суд вынес решение о предоставлении благоустроенного жилья, но решение до сих пор не исполнено.

Историю Ивана Игнатьева из поселка Ломинцевский Щекинского района иначе как злым роком не назовешь. Мальчик родился с ДЦП, но благодаря помощи врачей и заботе родителей встал на ноги: пошел в первый класс, гулял на улице. Летом 2007 года Ваню толкнули, когда он катался на велосипеде, мальчик ударился виском, случилось кровоизлияние. Это привело к тому, что Ваня оказался в коляске.

Сейчас Ивану 21 год, он передвигается на коляске, но почти всё время проводит в небольшой квартире с мамой и бабушкой. Ванной в квартире нет, обустроенной кухни тоже. Выехать на коляске из дома невозможно: повсюду препятствия в виде ступенек и высоких порогов.

Чтобы вывезти Ивана на улицу, коляску с ним нужно поднять на руках, и, конечно, маме это не под силу, поэтому прогулки возможны, только когда приходит старший брат.

Чтобы сделать жизнь парня более комфортной, его мама уже много лет добивается положенного по закону жилья. Семья с 2003 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. А активную борьбу за жилье, в котором сможет передвигаться инвалид, они ведут уже четыре года.

Анна Игнатьева – Мы за свой счет заказали экспертизу, которая установила: квартира непригодна для проживания в ней инвалида-колясочника. Межведомственная комиссия это решение поддержала, а затем на нашу сторону встал суд. В августе 2015 года суд вынес решение о том, чтобы предоставить моему сыну благоустроенное жилое помещение с дополнительной жилплощадью. В 2016 году нам предложили занять комнату в бараке, где из всех удобств есть только кран с холодной водой. А сейчас новая история: нам предлагают квартиру в очередном полуразрушенном бараке, жить в котором невозможно даже здоровому человеку.



В дом на ул. Лесной в Ломинцевском, в который предлагают переехать семье, журналисты попасть не смогли.



Пос. Ломинцевский, ул. Лесная. Предлагаемое администрацией жилье для проживания инвалида не годится. Но другого в поселке нет.

У Анны нет ключей, потому что она не подписывает согласие на переезд. Но состояние дома видно невооруженным глазом. Рядом с входом в предлагаемое жилье заброшенный участок с бурьяном выше человеческого роста. Дом и крыша покосились.



На снимках предлагаемая квартира на ул. Лесной. Страница из материалов экспертизы.

– Дом снаружи обили сайдингом, вероятно, пытались скрыть его реальное состояние, – говорит Анна. – Кухни в доме нет, раковина и плита стоят в коридоре. Если поставить обеденный стол, то на коляске в этой импровизированной кухне уже не проедешь. Нам предложили сделать откидной стол, сказали, что сейчас есть такие технологии, и тогда коляска сможет проехать. А самое главное, туда не попадает даже солнечный свет, окна выходят в коридор, и даже когда за окном яркое солнце, нужно включать свет. Мы снова заказали экспертизу, и она показала, что и в данной квартире нет технической возможности для проживания инвалида-колясочника.



Глава администрации МО Ломинцевское Щекинского района:

Валентина Маркс – По решению суда мы должны предоставить жилье в границах поселка. Другого варианта, кроме квартиры на ул. Лесной, у нас нет. Мы провели капитальный ремонт помещения и сейчас работаем с собственниками квартиры рядом, требуем, чтобы они привели территорию в надлежащий вид. Мы сделали всё, чтобы выполнить требование суда.

Редакция Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением в компетентные органы. История знает случаи, когда при невозможности исполнения судебного решения прокуратура отсуживала в пользу инвалидов компенсацию у муниципалитета вместо квартиры. При этом компенсация рассчитывалась исходя из среднерыночной стоимости жилья в этом населенном пункте.

Можно ли заменить жилье компенсацией в этом случае, чтобы семья могла купить себе квартиру? Реально ли подать новый иск в суд, чтобы власти могли предоставить семье подходящее жилье в другом населенном пункте? Надеемся, на эти вопросы сможет ответить прокуратура. Других способов помочь этой семье пока нет.