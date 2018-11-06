Зампрокурора Тульской области Евгения Спасская покинула свой пост

Фото из архива Myslo.

На сайте прокуратуры Тульской области появилось официальное сообщение о кадровых изменениях.

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 30 октября 2018 года старший советник юстиции Спасская Евгения Александровна освобождена от должности заместителя прокурора Тульской области и уволена 2 ноября 2018 года из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

досье myslo

Евгения Александровна Спасская

Занимала должность заместителя прокурора Тульской области, старший советник юстиции.

Родилась в 1956 году в Туле.

Образование: высшее юридическое. Закончила Всесоюзный юридический заочный институт (Москва).

