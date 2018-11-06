Фото из архива Myslo.
Зампрокурора Тульской области Евгения Спасская покинула свой пост
Об этом официально сообщила пресс-служба ведомства.
На сайте прокуратуры Тульской области появилось официальное сообщение о кадровых изменениях.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
досье myslo
Евгения Александровна Спасская
Занимала должность заместителя прокурора Тульской области, старший советник юстиции.
Родилась в 1956 году в Туле.
Образование: высшее юридическое. Закончила Всесоюзный юридический заочный институт (Москва).
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