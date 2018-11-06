Федор Конюхов хочет, чтобы в фильме его сыграл туляк

Об этом Федор Конюхов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту кругосветного плавания путешественника на весельной лодке.

Известно, что Федор Бондарчук намерен снять байопик о Конюхове «Повелитель ветра». Съемки фильма начнутся в 2019 году.

«Он хочет создать для молодежи этот фильм, показать эту романтику. Он приезжает, спрашивает, мы с ним чай пьем, он расспрашивает. Я бы хотел, чтобы Машков сыграл меня», — приводит слова Конюхова gazeta.ru.

Путешественник Федор Конюхов и Владимир Машков также снимут фильм по роману русского и советского геолога и географа Владимира Обручева «Плутония».

«Мы с Машковым будем новый фильм снимать — „Плутония“. Вот я сейчас в океане буду писать, если будет время, сценарий. Я эту книгу еще в юности читал, сейчас перечитал, беру в океан ее», – рассказал Конюхов.