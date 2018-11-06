новости
новости
Регистрация
Федор Конюхов хочет, чтобы в фильме его сыграл туляк
Фото konyukhov.ru

Федор Конюхов хочет, чтобы в фильме его сыграл туляк

С известным актером и режиссером Владимиром Машковым, нашим земляком, путешественник сотрудничает сразу в двух проектах.

Об этом Федор Конюхов рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту кругосветного плавания путешественника на весельной лодке.

Известно, что Федор Бондарчук намерен снять байопик о Конюхове «Повелитель ветра». Съемки фильма начнутся в 2019 году.

«Он хочет создать для молодежи этот фильм, показать эту романтику. Он приезжает, спрашивает, мы с ним чай пьем, он расспрашивает. Я бы хотел, чтобы Машков сыграл меня», — приводит слова Конюхова gazeta.ru.

Путешественник Федор Конюхов и Владимир Машков также снимут фильм по роману русского и советского геолога и географа Владимира Обручева «Плутония».

«Мы с Машковым будем новый фильм снимать — „Плутония“. Вот я сейчас в океане буду писать, если будет время, сценарий. Я эту книгу еще в юности читал, сейчас перечитал, беру в океан ее», – рассказал Конюхов.

 

Легендарный путешественник Федор Конюхов отправляется в одиночное плавание на весельной лодке по Южному океану. Экспедиция продлится 3 месяца и станет самой опасной в жизни Конюхова.

 

 

сегодня, в 11:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
фильмбиографияпутешественник
Люди
Федор КонюховФедор БондарчукВладимир Машков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Зампрокурора Тульской области Евгения Спасская покинула свой пост
Зампрокурора Тульской области Евгения Спасская покинула свой пост
В Туле за неделю произошло 180 ДТП
В Туле за неделю произошло 180 ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.