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За неделю с тульских стихийных свалок вывезли более 2000 кубометров мусора
Фото: пресс-служба администрации Тулы

За неделю с тульских стихийных свалок вывезли более 2000 кубометров мусора

Об этом в ходе городского оперативного совещания рассказала начальник управления администрации по благоустройству Татьяна Матвеева.

Городские службы продолжают работу по подготовке к зиме – за неделю на обработку тульских дорог израсходовано 935 тонн песчано-соляной смеси и 224 тонны противогололедного реагента. 

Продолжается ликвидация несанкционированных стихийных свалок. Вывезено более 2100 кубических метров мусора. В рамках тематического проекта ОНФ на интерактивной карте свалок появилось 108 отметок. 104 свалки уже ликвидированы, остальные находятся на контроле. Информация о еще двух свалках – в поселке Барсуки и на улице Столетова, проверяется активистами.

Также Татьяна Матвеева рассказала, что за неделю специалисты управления провели 12 выездных проверок – замечания по поводу уборки мусора и листвы с газонов и проезжих частей выявлены в Центральном переулке, на ул. Каминского, у разворотного кольца на ул. Генерала Маргелова. 

На текущей неделе в Туле пройдут работы по озеленению – будут высажены 78 деревьев, устроены четыре ландшафтные композиции. На площади Победы, улицах Болдина, Тургеневской и Марата, продолжатся работы по высадке тюльпанов – там появятся 15 тысяч цветов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 0
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