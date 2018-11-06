Автогороскоп для туляков: что нужно знать, садясь за руль на этой неделе

Сотрудники группы по пропаганде БДД тульского УГИБДД в очередной раз напоминают водителям и пешеходам: главный залог безопасности – осторожность и соблюдение ПДД.

Овнам настоятельно рекомендуется обратить на внешний вид и техническое состояние автомобиля. Даже если ничто не вызывает подозрений и погода не слишком благоприятна, посещение автосервиса и мойки лишним не будет. Грязные осветительные приборы или неисправность в автомобиле могут привести к пагубным последствиям.

Тельцам стоит проверить наличие в машине всего самого необходимого – от аптечки и знака аварийной остановки до домкрата и набора инструментов. На этой неделе что-то из этого вам обязательно понадобится.

Даже если все вокруг куда-то несутся, Близнецам категорически запрещено на этой неделе совершать резкие необдуманные маневры и превышать скоростной режим. Велика вероятность не справиться с управлением.

Ракам на текущей неделе можно смело пожелать счастливого пути: поездки пройдут без лишних проблем и больших пробок. Но не стоит расслабляться и забывать о безопасности на дороге. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения никто не отменял!

Львы могут наслаждаться спокойными поездками всю неделю. Но за рулем все же следует быть внимательнее – может возникнуть неожиданная помеха. Так что не теряйте концентрации и не забывайте смотреть в зеркала заднего вида.

Девам стоит вспомнить правила парковки и тщательно их соблюдать. В противном случае на этой неделе есть риск не найти свой драгоценный автомобиль на месте и отправиться за ним на штрафстоянку.

Стоя в пробке по пути на работу или домой, Весы могут поддаться соблазну нарушить правила разметки и сократить себе маршрут. Не самая лучшая идея – подобный маневр может привести к плачевным последствиям.

В целом для Скорпионов эта неделя пройдет успешно и спокойно. Хотя все же лучше соблюдать повышенную осторожность, особенно вблизи школ и пешеходных переходов.

Неделя обещает Стрельцам повышенную активность и мобильность. Возможно возникновение конфликтных ситуаций на дороге. Но помните, что вы легко можете предотвратить их, проявив вежливость и терпение. Взаимоуважение и культура – ваши главные попутчики.

Козерогам звёзды категорически не рекомендуют садиться за руль в усталом или простуженном состоянии. Если вдруг на этой неделе вы почувствовали себя нехорошо, лучше воспользоваться общественным транспортом и не рисковать.

На этой неделе для Водолеев поездки пройдут относительно спокойно. Главное – соблюдайте скоростной режим, не проезжайте на запрещающий сигнал светофора и не увлекайтесь ездой по трамвайным путям.

Неделя не слишком походит для поездок, у которых нет четко поставленной цели. Так что Рыбам, прежде чем повернуть ключ в замке зажигания, стоит заранее решить, куда именно они направляются и как быстрее туда проехать. Продуманные действия избавят от многих проблем.