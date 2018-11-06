В Одоевском районе осудят пенсионера, оскорбившего полицейского

Первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 63-летнего жителя Арсеньевского района. Мужчина обвиняется в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 11 августа обвиняемый находился в одоевской районной больнице, куда его доставили для оказания помощи. Уточняется, что мужчина был пьян. Из-за неприязни, связанной с законными действиями сотрудников полиции, он высказался в адрес участкового грубой нецензурной бранью.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение мировому судье.