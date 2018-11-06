Туляков приглашают на встречу с экспертом ресторанной индустрии Александром Сысоевым

Сегодня, 6 ноября, в Большом зале кластера «Октава» состоится встреча с

директором по маркетингу «Афиша-Рестораны» Александром Сысоевым.

Гости мероприятия узнают, как применять опыт из других сфер для

реализации своих креативных проектов, игнорировать тренды и

реализовывать идеи даже на переполненном рынке.

Александр Сысоев — директор по маркетингу самого популярного медиа и

сервиса по бронированию «Афиша-Рестораны» и основатель крупнейшего

гастрономического события в стране — Российского ресторанного фестиваля. Оба проекта получили десятки наград и сотни публикаций в СМИ.

С 2018 года Александр также является членом оргкомитета Всероссийской

независимой премии винных карт Russian Wine Awards. В этом году

мероприятие будет проходить уже во второй раз. Основная задача премии — продвижение винной культуры в ресторанах, кафе и барах по всей стране.

В свободное время Александр ведет один из главных lifestyle-каналов столицы в Telegram — «СысоевFM», где освещаются самые последние и актуальные новости ресторанов Москвы: открытие новых мест, закрытие старых, гастроли шефов, появление новых блюд в меню. Реже Александр советует места или проводит опросы про лучшие ресторанные гиды.

– Ресторанная индустрия — важная часть для развития регионального туризма, позволяющая привлекать новые туристические потоки. Тула уже стала позиционировать себя, как претендента на звание региональной креативной столицы. За год открылось много проектов, раскрывающих потенциал молодых и активных людей, флагманом стал кластер «Октава». Желающих увидеть активное развитие Тулы все больше, и дополнительная инфраструктура в лице новых гастрономических проектов станет важной частью всех поездок. Я считаю важным стимулировать это направление, поэтому мне интересно и важно увидеть все лично и поделиться своими знаниями, — сказал Александр.

Public talk с Александром Сысоевым пройдет 6 ноября в 19.00 в Большом

зале кластера «Октава». Вход на мероприятие свободный.