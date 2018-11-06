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Туляк Егор Пронин признан одним из лучших гидов в России
Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

Туляк Егор Пронин признан одним из лучших гидов в России

Специалисты туриндустрии из 66 регионов страны боролись за звание лучших в четырех номинациях.

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Специалисты туриндустрии боролись за звание лучшего в четырех номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». В финале за звание лучших боролись специалисты из 66 регионов страны.

Третье место в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» занял профессиональный гид по Туле и Тульской области Егор Пронин.

Всероссийский конкурс проводится ежегодно с 2013 года и проходит в два этапа: на региональном и федеральном уровнях.

Региональный этап проводился комитетом Тульской области по развитию туризма с 16 апреля по 15 августа. В рамках конкурса участники прошли теоретические и практические испытания.

– Специалисты туриндустрии Тульской области завоевывают призовые места второй на Всероссийских конкурсах год подряд. Рада заметить, что регион составляет конкуренцию ведущим туристическим направлениям с точки зрения высокого профессионализма кадров сферы туризма, — подчеркнула председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:59 +1
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