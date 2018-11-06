Фото из архива Myslo.
7 декабря в Туле состоится забег Дедов Морозов
Начало мероприятия – в 17.00.
7 декабря состоится костюмированный забег Дедов Морозов. Об этом сообщается на сайте «Тула — новогодняя столица России». Начало мероприятия в 17.00.
Забег стартует от Тульского академического театра драмы, финишируют участники на площади Ленина. Подробности по телефону
Отметим, что в 2017 году забег, организованный 19 декабря, превратился в гигантскую пробку. Тогда из-за мероприятия перекрыли центральные улицы Тулы.
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