7 декабря в Туле состоится забег Дедов Морозов

Фото из архива Myslo.

7 декабря состоится костюмированный забег Дедов Морозов. Об этом сообщается на сайте «Тула — новогодняя столица России». Начало мероприятия в 17.00.

Забег стартует от Тульского академического театра драмы, финишируют участники на площади Ленина. Подробности по телефону 8 (4872) 30-16-92 .

Отметим, что в 2017 году забег, организованный 19 декабря, превратился в гигантскую пробку. Тогда из-за мероприятия перекрыли центральные улицы Тулы.