Эксперт ресторанной индустрии: о фуди, гастротуризме и шеф-поварах

Представляем вам интервью с Александром Сысоевым, директором по маркетингу самого популярного медиа и сервиса по бронированию «Афиша-Рестораны» и основателем крупнейшего гастрономического события в стране — Российского ресторанного фестиваля.

— В двух столицах фуди любители вкусной еды могут полгорода проехать по пробкам ради любимого блюда, готовы следить за обновлениями заведений в своем районе и стоять в очереди в новое место. Есть ли такие процессы в регионах? Или здесь работают другие правила?

— Мне кажется, про Москву это немного миф, а про Петербург и подавно. В двух столицах года два все держалось на повышенном интересе и любви к гастрономии: о ней усиленно писали и постоянно говорили, а instagrammable блюда отняли первые места в социальных сетях даже у селфи. Тренд, по моему мнению, плавно уходит — те, кто любил есть в ресторанах, в них и будут ходить, остальные переключатся на что-то другое.

Ехать два часа по пробкам ради блюда никто не будет: все-таки, хороших мест достаточно, чтобы за 10 минут оказаться наедине с отличным обедом или ужином.

В регионах то же самое — мы развиваем культуру еды вне дома, и в рестораны стало ходить гораздо больше людей, чем раньше.

Но эта цифра все равно не так высока, чтобы появился класс настоящих фуди. Да и рестораторы развивают свои проекты в центре городов — на окраинах или за городом найти необычные места просто невозможно.

— О каких тульских заведениях пишут в профильной прессе и говорят в отрасли в целом?

— Тула все чаще стала появляться в социальных сетях — в город стали ездить на выходные изучить как историческое наследие, так и посмотреть на новые кластеры с набережной. О ресторанах пока тишина, лишь запуск франшизы «Лепим и варим» попадался мне на глаза. Так как я люблю этот проект, то мне было интересно прочесть об их новой точке за пределами Москвы.

— Знаменитые повара признаются, что дома и в спешке могут приготовить себе и с удовольствием съесть самую обычную лапшу быстрого приготовления или пельмени. Есть ли у вас такое guilty pleasure?

— Так как я не умею готовить вообще, сам процесс для меня под запретом. Но если говорить о быстрой еде дома, то в ход может идти все, что угодно — от сыра и ветчины, до яичницы и горячих бутербродов. Правда, все равно проще спуститься вниз и перекусить в любом из близлежащих кафе.

— Можно ли в небольшом городе запустить СМИ, ориентированное исключительно на обзоры кафе, ресторанов и баров?

— Можно и нужно. Важно забыть об устаревшем правиле, что это должен быть обязательно журнал или сайт. В наше время социальных сетей вы сможете сделать медиа на любой из платформ — Фейсбук, Инстаграм, Яндекс. Дзен или Телеграм. Мой опыт доказывает это. И не бойтесь делать это даже в 100000-м городе — даже если вас будет читать 3000 людей, это 3% от всех жителей, а это уже очень и очень немало.

— В афише был ваш рейтинг «7 главных гастросрачей 2017 года». Насколько публике сейчас интересно, кто стоит во главе их любимого заведения, внутренняя кухня и подобные разборки?

— Я даже не знал о такой статье, нашел, прочел и удивился: оказалось, я фигурирую сразу в двух, хотя скандалы и я — антонимы. Публике всегда интересны скандалы, публичные ссоры, бои без правил, гладиаторские бои и другие вещи, за которыми любят наблюдать почти все уже веками. О переходах шеф-поваров и новых заведениях конкретных рестораторов интересно тем, кто действительно интересуется гастрономией и рынком. Конфликты будут привлекать внимание всех, даже тех, кто в кафе и не ходит.

— Сегодня не редки конфликтные ситуации в соцсетях — кому-то настолько не понравилось обслуживание, что в Фейсбуке накатали гневный пост с призывом к ответу, кто-то возмущен громкостью музыки, кто-то — недоступностью отдельного меню для беременных. Как реагировать?

— Старое правило — если критика конструктивная, то реагировать нужно как внутри заведения, так и во вне (улучшить слабые стороны, принять и поблагодарить/извиниться перед гостем). Если это просто очередной эмоциональный пост, где хайп ради хайпа с целью привлечения сотни комментариев и внимания к своей персоне, я бы даже не обращал внимание. Просто поблагодарил бы за мнение и все.

— Расскажите о Российском ресторанном фестивале — это в первую очередь «людей посмотреть», или «себя показать»? Как заведениям попасть на фестиваль?

— Мне кажется, что в первую очередь — себя показать. Концепция простая, но масштабная. Больше 300 ресторанов в 14 городах представляют сеты с 3−4 знаковыми блюдами по единой цене 990 рублей по всей стране. Это идеальный способ привлечь тех, кто давно хотел прийти, но не мог по каким-то причинам. Людям гораздо проще в первый раз попробовать специальное меню по понятной цене, а если блюда, сервис и атмосфера понравятся, то они станут постоянными гостями.

В 2019 году городов должно быть 35−40, а ресторанов участников больше 400. Вновь будет масштабная PR-кампания как в федеральных новостных, так и lifestyle изданиях, больше 400 публикаций ни один гастрономический проект еще не делал. Я вижу, как люди уже планируют свои поездки по городам в дни фестиваля, так что в следующем году не только местные, но и туристы будут посещать города и рестораны в рамках РРФ.

Попасть очень просто — на сайте foodfestival.ru есть мои контакты, мы собираем заявки, а потом отбираем самые интересные заведения для участия.

— Насколько сейчас актуален гастротуризм? Как регионам привлечь фуди из крупных городов?

— Про него много говорят, но сам он в зачаточном состоянии. Развивать его можно и нужно, но в рамках развития всей инфраструктуры. Не могут быть отличные рестораны и плохие отели — все должно быть на уровне. Гиды, навигация, понятные готовые маршруты на любой вкус, где рестораны могут быть частью поездки, как главной, так и второстепенной. Плюс, конечно, нельзя стыдиться культурного наследия — мне гораздо интереснее есть традиционные блюда, чем попытки поваров сделать нестандартные блюда из ингредиентов, не присущих этому региону. То есть в том же Екатеринбурге мне интереснее дичь и семейные рецепты (пусть и сделанные в новой концепции/технике), чем рукколу с креветками.