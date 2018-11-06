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Куда туляки могут пожаловаться на перебои с отоплением и начисления ОДН

Куда туляки могут пожаловаться на перебои с отоплением и начисления ОДН

28 ноября с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

К кому и по каким вопросам обращаться:

Кто ведет прием

Должность

Тематика вопросов

Ивченко Леонид Игоревич

Начальник ГЖИ Тульской области
  • Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория).
  • Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, использование не по назначению).
  • Перебои в теплоснабжении.
  • Оплата жилищно-коммунальных услуг.
  • Оплата за электроэнергию на общедомовые нужды

Усачева Наталья Валентиновна

Зам.начальника ГЖИ Тульской области
  • Ненадлежащее содержание общего имущества (канализация, вентиляция, кровля, ограждающие конструкции, инженерное оборудование, места общего пользования, придомовая территория).
  • Правила пользования жилыми помещениями (перепланировки, реконструкции, переоборудование, использование не по назначению).
  • Перебои в теплоснабжении

Осипова Юлия Алексеевна

Зам.начальника инспекции-начальник контрольно-финансового отдела ГЖИ
  • Оплата жилищно-коммунальных услуг.
  • Оплата за электроэнергию на общедомовые нужды

 

сегодня, в 13:05 +1
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Люди
Леонид Ивченко
Место
Тульская область

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