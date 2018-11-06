Куда туляки могут пожаловаться на перебои с отоплением и начисления ОДН
28 ноября с 10.00 состоится тематический прием граждан в режиме видеосвязи должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.
В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
К кому и по каким вопросам обращаться:
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Кто ведет прием
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Должность
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Тематика вопросов
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Ивченко Леонид Игоревич
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Начальник ГЖИ Тульской области
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Усачева Наталья Валентиновна
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Зам.начальника ГЖИ Тульской области
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Осипова Юлия Алексеевна
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Зам.начальника инспекции-начальник контрольно-финансового отдела ГЖИ
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