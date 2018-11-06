Куда туляки могут пожаловаться на перебои с отоплением и начисления ОДН

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75.

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие приемные администраций муниципальных образований по месту жительства, где для них будет организован видеоприем с должностными лицами государственной жилищной инспекции Тульской области. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

К кому и по каким вопросам обращаться: