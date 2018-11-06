Туляк под видом сотрудника Пенсионного фонда обокрал ветерана труда
Добычей злодея стали 9 тысяч рублей. Дело направлено в суд.
В ходе следствия было установлено, что
Потерпевшая, поверив в это, впустила злоумышленника в квартиру. Андрей Р. попросил женщину представить документы, удостоверяющие личность, и она отдала ему паспорт, в котором между страниц хранились денежные средства в размере 9000 рублей.
Затем Андрей Р., попросил потерпевшую принести ему воды и, воспользовавшись ее отсутствием, забрал деньги и скрылся.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей не возмещен. На днях уголовное дело было направлено в суд.
Об этом сообщает прокуратура Тульской области.