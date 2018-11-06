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Туляк под видом сотрудника Пенсионного фонда обокрал ветерана труда

Туляк под видом сотрудника Пенсионного фонда обокрал ветерана труда

Добычей злодея стали 9 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

В ходе следствия было установлено, что 23 июня 2018 года ранее судимый 31-летний Андрей Р., находясь в многоквартирном доме по ул. Кутузова, позвонил в квартиру С., представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что ветеранам труда предоставляются выплаты в размере 3500 рублей.

Потерпевшая, поверив в это, впустила злоумышленника в квартиру. Андрей Р. попросил женщину представить документы, удостоверяющие личность, и она отдала ему паспорт, в котором между страниц хранились денежные средства в размере 9000 рублей.

Затем Андрей Р., попросил потерпевшую принести ему воды и,  воспользовавшись ее отсутствием, забрал деньги и скрылся.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия ущерб потерпевшей не возмещен. На днях уголовное дело было направлено в суд.

Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

 

сегодня, в 12:45 0
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