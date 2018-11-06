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В Донском мужчину пытали током и утюгом. Фото 18+
Фото из группы ВКонтакте «Наш Донской 71».

В Донском мужчину пытали током и утюгом. Фото 18+

Возбуждено уголовное дело.

В Донском двое мужчин пытали своего знакомого током и раскаленным утюгом. Происшествие случилось в микрорайоне Северо-Задонск.

Как стало известно Myslo, все произошло на фоне конфликта. Мужчины вместе распивали спиртное. Спустя несколько дней один из них заметил, что у него пропал телефон. Подозрения пали на одного из участников застолья.

Чтобы возвратить пропавшее имущество, двое мужчин пришли к подозреваемому и стали его зверски пытать. Потерпевший получил множественные ожоги.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все детали происшествия выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:33 +2
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