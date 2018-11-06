За четыре дня 59 туляков попались пьяными за рулём

В ходе профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники тульской Госавтоинспекции с 2 по 5 ноября задержали 59 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как уточнили инспекторы по пропаганде БДД областного УГИБДД, 31 задержанный привлечен к административной ответственности за нетрезвое вождение, 21 – за отказ от прохождения освидетельствования. Ещё семь водителей были уличены в рецидиве – ранее их уже задерживали за пьяную езду.

За вождение в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении водителя ждет уголовное наказание – штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, исправительные либо обязательные работы, а в особых случаях – лишение свободы на срок до двух лет.