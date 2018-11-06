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Тульские спортсмены выступили на чемпионате России по полноконтактному каратэ

Тульские спортсмены выступили на чемпионате России по полноконтактному каратэ

В копилке нашей сборной – семь медалей.

3 и 4 ноября в Тольятти прошел 30-й чемпионат России по полноконтактному каратэ (косики-каратэ). Тулу на этих соревнованиях представили 10 ребят — воспитанники клуба каратэ «Чемпион».
 
В первый день турнира спортсмены соревновались в выполнении комплексов ката. В этой дисциплине серебряную медаль Тульской области принесла Ольга Максакова.
 
На соревнованиях по кумитэ (свободные поединки) наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень физической и технической подготовки. Не проиграв ни одного боя, первые места заняли Максим Клименко и Николай Звягинцев. Серебряные награды завоевали Станислав Максаков и Алексей Клименко. Бронзовые медали добыли Ольга Максакова и Кирилл Клименко.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:03 +2
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