Погода в Туле 6 ноября: умеренный ветер, сухо, до +7 градусов

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер переменный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.