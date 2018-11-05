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Погода в Туле 6 ноября: умеренный ветер, сухо, до +7 градусов
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 6 ноября: умеренный ветер, сухо, до +7 градусов

Синоптики обещают облачность с прояснениями, туман, давление в норме.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман.

Ветер переменный – до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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