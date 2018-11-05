Из-за крупного долга туляк лишился возможности распоряжаться своей машиной

В отношении принадлежащего должнику кроссовера было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

В отделе судебных приставов Зареченского района г. Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра налоговой задолженности на сумму 160 тысяч рублей.

Мужчина не спешил выплачивать долг – в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве», приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Rav 4.

В пресс-службе областного Управления ФССП России отметили, что это мера сохраняет право пользования, но лишает владельца возможности распоряжаться своим имуществом. В результате автовладелец полностью погасил долг.