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Из-за крупного долга туляк лишился возможности распоряжаться своей машиной

Из-за крупного долга туляк лишился возможности распоряжаться своей машиной

В отношении принадлежащего должнику кроссовера было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

В отделе судебных приставов Зареченского района г. Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра налоговой задолженности на сумму 160 тысяч рублей.

Мужчина не спешил выплачивать долг – в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве», приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Rav 4.

В пресс-службе областного Управления ФССП России отметили, что это мера сохраняет право пользования, но  лишает владельца возможности распоряжаться своим имуществом. В результате автовладелец полностью погасил долг.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +3
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