Из-за крупного долга туляк лишился возможности распоряжаться своей машиной
В отношении принадлежащего должнику кроссовера было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.
В отделе судебных приставов Зареченского района г. Тулы на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра налоговой задолженности на сумму 160 тысяч рублей.
Мужчина не спешил выплачивать долг – в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве», приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему автомобиля Toyota Rav 4.
В пресс-службе областного Управления ФССП России отметили, что это мера сохраняет право пользования, но лишает владельца возможности распоряжаться своим имуществом. В результате автовладелец полностью погасил долг.
Другие статьи по темам
Событие
Место