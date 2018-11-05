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Афиша кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» на 6 ноября

Афиша кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» на 6 ноября

Какие фильмы увидят туляки?

Обратите внимание, что вход — по бесплатным приглашениям, которые можно получить в кассах всех площадок фестиваля

6 НОЯБРЯ

13.00 – к/ф «Лед», реж. О. Трофим. Городской концертный зал. 12+

15.00 —  к/ф «Закону тут не место» (Италия), реж. С. Фикарра, В. Пиконе. Кинотеатр «Октябрь». 12+

15.00 – к/ф «Любовь в городе ангелов», реж. С. Андреасян. «Киносити» (ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж). 16+

16.00 —  к/ф «Мифы», реж. А. Молочников. Городской концертный зал. 16+

18.00 — к/ф «Не твое тело» (Италия), реж. С. Годано. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе, 1-а). 16+

19.00 — к/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», реж. Л. Марголин. Городской концертный зал. 16+

сегодня, в 08:14 0
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