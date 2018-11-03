В Суворове пропал 64-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 29 октября.

В Суворове пропал 64-летний Владимир Васильевич Унгурян. 29 октября он ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые.

Был одет: кожаная черная куртка, спортивные штаны с белыми полосками, черная кепка.