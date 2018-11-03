В Суворове пропал 64-летний мужчина
Его местонахождение неизвестно с 29 октября.
В Суворове пропал 64-летний Владимир Васильевич Унгурян. 29 октября он ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые.
Был одет: кожаная черная куртка, спортивные штаны с белыми полосками, черная кепка.
Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего мужчины, просьба позвонить по тел.:
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
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