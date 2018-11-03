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4 ноября в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег
Фото из архива Myslo.

4 ноября в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег

Всех участников ждут памятные медали и горячее питание.

4 ноября в 10.00 в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег «Россия объединяет».

Для детей дистанции составят 300 и 600 метров, для взрослых участников — 3000 метров.

Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.

Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.

Сбор легкоатлетов и выдача стартовых номеров в 8.30 возле Центральной эстрады. 

Регистрация участников здесь.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:21 +4
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Место
Центральный парк имени БелоусоваТула

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