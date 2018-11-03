Фото из архива Myslo.
4 ноября в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег
Всех участников ждут памятные медали и горячее питание.
4 ноября в 10.00 в Центральном парке Тулы пройдет легкоатлетический забег «Россия объединяет».
Для детей дистанции составят 300 и 600 метров, для взрослых участников — 3000 метров.
Для спортсменов будут предусмотрены раздевалки и гардероб для хранения вещей, электронный хронометраж с моментальным результатом. На финише участников забега ждут памятные медали и горячее питание.
Для всех гостей спортивного праздника будет работать ярмарка и предусмотрена концертная программа.
Сбор легкоатлетов и выдача стартовых номеров в 8.30 возле Центральной эстрады.
Регистрация участников здесь.
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