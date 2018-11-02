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В Центральном парке Тулы высадили голубые ели
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке Тулы высадили голубые ели

Отметим, что этой осенью в парках в общей сложности будет высажено около 3,5 тысяч единиц молодых деревьев и кустарников.

2 ноября в Центральном парке Тулы рядом со зданием администрации высадили 10 голубых елей. Для посадки молодых хвойных деревьев выбран осенний период, так как именно в это время саженцы имеют высокую степень приживаемости. Об этом сообщили в ГУ ТО «Тульские парки».

Выбор в пользу ели сделан из-за ее высокой устойчивости к городским условиям, высокой зимостойкости и морозостойкости.

В мероприятии приняли участие заместитель министра — директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев и сотрудники ГУ ТО «Тульские парки».

Отметим, что текущей осенью в парках в общей сложности будет высажено около 3,5 тысяч единиц молодых деревьев и кустарников. Свою лепту в это внесла и «Слобода». В конце октября большая и дружная команда «Слободы», Myslo и «Модного города» высадила в Центральном парке 50 кленов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:44 +1
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