Тульские производители баянов и гармоней освобождены от налога на имущество

Согласно документу, льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество получили организации:

народных художественных промыслов, производящих баяны и гармони;

федеральной почтовой связи (за исключением имущества, сданного в аренду);

железнодорожного транспорта в отношении объектов недвижимого имущества, используемого для организации работы детских железных дорог и проведения профессионально-ориентационной работы среди молодежи.

Также ставка налога на имущество организаций снижена до 1,14% для организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду (при условии предоставления спортсооружений на безвозмездной основе для занятий спортсменов-инвалидов — членов спортивных сборных команд Тульской области), и до 0,92% – для вузов, готовящих кадры со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса Тульской области.