новости
новости
Регистрация
Тульские производители баянов и гармоней освобождены от налога на имущество
Фото из архива Myslo.

Тульские производители баянов и гармоней освобождены от налога на имущество

2 ноября губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О льготном налогообложении в 2019 году».

Согласно документу, льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество получили организации:

  • народных художественных промыслов, производящих баяны и гармони;
  • федеральной почтовой связи (за исключением имущества, сданного в аренду);
  • железнодорожного транспорта в отношении объектов недвижимого имущества, используемого для организации работы детских железных дорог и проведения профессионально-ориентационной работы среди молодежи.

Также ставка налога на имущество организаций снижена до 1,14% для организаций, проводящих спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду (при условии предоставления спортсооружений на безвозмездной основе для занятий спортсменов-инвалидов — членов спортивных сборных команд Тульской области), и до 0,92% – для вузов, готовящих кадры со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса Тульской области.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
Налоговые льготыснижение налоговой ставкиосвобождение от налоговновый закон
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Центральном парке Тулы высадили голубые ели
В Центральном парке Тулы высадили голубые ели
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.