На выходных за порядком в Туле проследят дежурные
По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 3 ноября, в администрации города дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.
В воскресенье за порядком будет следить начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.
В понедельник, 5 ноября, на дежурство заступит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Виктор Панов.
По всем вопросам туляки могут обращаться в городскую ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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