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На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 3 ноября, в администрации города дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

В воскресенье за порядком будет следить начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

В понедельник, 5 ноября, на дежурство заступит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Виктор Панов.

По всем вопросам туляки могут обращаться в городскую ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:02 +1
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