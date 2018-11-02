На выходных за порядком в Туле проследят дежурные

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 3 ноября, в администрации города дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев.

В воскресенье за порядком будет следить начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев.

В понедельник, 5 ноября, на дежурство заступит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Виктор Панов.