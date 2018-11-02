Погода в Туле 3 ноября: до +10 градусов, ветрено, небольшой дождь

Синоптики обещают облачность с прояснениями, атмосферное давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ветер южной четверти, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.