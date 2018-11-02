новости
новости
Регистрация
Куда туляки могут сдать старые покрышки?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Куда туляки могут сдать старые покрышки?

В течение текущей недели уже вывезено 1200 покрышек.

Ранее глава администрации Тулы поручил организовать работу по централизованному сбору и вывозу отработанных покрышек.

По словам начальника управления по благоустройству Татьяны Матвеевой, ненужные покрышки жители могут оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда по мере накопления использованная автомобильная резина вывозится силами главных территориальных управлений.

Все работы производятся за счет средств городской администрации и для туляков — бесплатны.

В течение текущей недели уже вывезено 1200 покрышек с 72 точек.

Вывоз осуществляется в пункты бесплатного приема автомобильной резины в пос. Скуратово и в пос. Барсуки. Отработанная резина утилизируется в надлежащем порядке согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
автомобильные покрышкистарые покрышки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минтруд предложил штрафовать компании за навязывание зарплатного банка
Минтруд предложил штрафовать компании за навязывание зарплатного банка
Молодежь приглашают на тренинг по развитию лидерских качеств
Молодежь приглашают на тренинг по развитию лидерских качеств
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.