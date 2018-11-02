Куда туляки могут сдать старые покрышки?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В течение текущей недели уже вывезено 1200 покрышек.

Ранее глава администрации Тулы поручил организовать работу по централизованному сбору и вывозу отработанных покрышек.

По словам начальника управления по благоустройству Татьяны Матвеевой, ненужные покрышки жители могут оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда по мере накопления использованная автомобильная резина вывозится силами главных территориальных управлений.

Все работы производятся за счет средств городской администрации и для туляков — бесплатны.

В течение текущей недели уже вывезено 1200 покрышек с 72 точек.