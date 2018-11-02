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Молодежь приглашают на тренинг по развитию лидерских качеств

Молодежь приглашают на тренинг по развитию лидерских качеств

С 23 по 25 ноября в Велегоже пройдет городской слет студенческого актива «Активация».

Участникам предстоит пройти обучающий курс, включающий в себя:

  • Изучение эффективной системы работы органа студенческого самоуправления в образовательной организации;
  • Тренинг на развитие коммуникативных навыков;
  • Тренинги на лидерские качества.

А также практический курс:

  • Тимбилдинг для личностного роста и эффективного взаимодействия в команде;
  • Деловая игра по основным аспектам студенческого самоуправления;
  • Интеллектуальная игра «#Врубильник».

Организаторы — администрация Тулы и молодежный многопрофильный центр «Родина» — не забыли и о развлекательной программе с различными интерактивными мероприятиями и тематическими дискотеками.
Участниками слёта могут стать лидеры и активисты студенческого самоуправления образовательных организаций Тулы в возрасте от 16 до 22 лет. Им предстоит пройти конкурсный отбор на основании индивидуальных анкет и собеседования, чтобы попасть в финальный список «Активации».

Для участия в слёте необходимо направить заполненную анкету участника и фотографию (название фото должно содержать фамилию, имя, отчество).
Пакет документов необходимо направить на mmc-rodina@tularegion.org до 18.00 9 ноября с пометкой «Активация». Контактные данные организаторов: Тула, пр. Ленина, 20, тел.: 31-12-34, 8-953-431-64-42 (Наталья Анисимова).

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:17 0
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