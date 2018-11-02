Молодежь приглашают на тренинг по развитию лидерских качеств

Участникам предстоит пройти обучающий курс, включающий в себя:

Изучение эффективной системы работы органа студенческого самоуправления в образовательной организации;

Тренинг на развитие коммуникативных навыков;

Тренинги на лидерские качества.

А также практический курс:

Тимбилдинг для личностного роста и эффективного взаимодействия в команде;

Деловая игра по основным аспектам студенческого самоуправления;

Интеллектуальная игра «#Врубильник».

Организаторы — администрация Тулы и молодежный многопрофильный центр «Родина» — не забыли и о развлекательной программе с различными интерактивными мероприятиями и тематическими дискотеками.

Участниками слёта могут стать лидеры и активисты студенческого самоуправления образовательных организаций Тулы в возрасте от 16 до 22 лет. Им предстоит пройти конкурсный отбор на основании индивидуальных анкет и собеседования, чтобы попасть в финальный список «Активации».



Для участия в слёте необходимо направить заполненную анкету участника и фотографию (название фото должно содержать фамилию, имя, отчество).

Пакет документов необходимо направить на mmc-rodina@tularegion.org до 18.00 9 ноября с пометкой «Активация». Контактные данные организаторов: Тула, пр. Ленина, 20, тел.: 31-12-34, 8-953-431-64-42 (Наталья Анисимова).