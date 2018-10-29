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В Туле централизованно начнут собирать старые покрышки

В Туле централизованно начнут собирать старые покрышки

Такое поручение дал Евгений Авилов.

Сегодня, 29 октября, на оперативном совещании в администрации Тулы обсуждался вопрос утилизации отработанных автомобильных покрышек.

Автомобилисты уже приступили к замене летней автомобильной резины на зимнюю. Отслужившие свой срок покрышки жителям необходимо оставлять на пунктах шиномонтажа. Оттуда по мере накопления использованную автомобильную резину будет вывозиться силами главных территориальных управлений города. Начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева рассказала, что в п. Барсуки на безвозмездной основе отработанные покрышки будет принимать предприятие «Экосфера».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил представителям территориальных управлений города провести с представителями пунктов шиномонтажа и собственниками гаражных кооперативов разъяснительную работу. А также предоставить необходимые контакты пункта приема отработанной автомобильной резины и закрепить специалистов, которые будут контролировать этот вопрос.

– Проще организовать централизованный сбор отработанных покрышек сейчас, чем потом собирать их потом по всему городу, — отметил Евгений Авилов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:25 +8
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