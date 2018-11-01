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Туляки смогут получить консультации по услугам такси и каршеринга
Фото ru.espreso.tv.

Туляки смогут получить консультации по услугам такси и каршеринга

Тематическую горячую линию открывает Роспотребнадзор.

С 5 по 19 ноября жители Тульской области смогут получить консультацию по вопросам прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Горячая линия откроется в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Жители Тульской области смогут задать вопросы специалистам по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:

  • Тула — 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;
  • Алексин — 8 (902) 846-10-81;
  • Новомосковск — 8 (48762) 6-54-70;
  • Суворов — 8 (48763) 2-73-23;
  • Щекино — 8 (48751) 5-34-30;
  • Ефремов — 8 (48741) 6-53-86.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:50 0
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