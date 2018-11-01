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Туляки смогут получить консультации по услугам такси и каршеринга
Тематическую горячую линию открывает Роспотребнадзор.
С 5 по 19 ноября жители Тульской области смогут получить консультацию по вопросам прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Горячая линия откроется в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Жители Тульской области смогут задать вопросы специалистам по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:
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Тула —
8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;
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Алексин —
8 (902) 846-10-81;
- Новомосковск — 8 (48762) 6-54-70;
- Суворов — 8 (48763) 2-73-23;
- Щекино — 8 (48751) 5-34-30;
- Ефремов — 8 (48741) 6-53-86.
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