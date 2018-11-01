Туляки смогут получить консультации по услугам такси и каршеринга

С 5 по 19 ноября жители Тульской области смогут получить консультацию по вопросам прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Горячая линия откроется в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Жители Тульской области смогут задать вопросы специалистам по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам: