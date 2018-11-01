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Где туляки смогут написать этнографический диктант?
Фото из архива Myslo.

Где туляки смогут написать этнографический диктант?

Публикуем список площадок.

2 ноября в 10.15 в третий раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Он состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На его написание каждому участнику отводится 45 минут.

В Туле диктант пройдет в школах, колледжах, вузах и на открытых площадках:

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Болдина, 149/10

Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева

ул. Октябрьская, 201

Тульская областная универсальная научная библиотека

ул. Тургеневская, 48

Тульский областной центр молодежи

ул. Демонстрации, 134

Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области

ул. Пузакова, 78

Молодежный центр «Спектр»

ул. Сойфера, 35

Молодежный многопрофильный центр «Родина»

пр. Ленина, 20

Творческий индустриальный кластер «Октава»

ул. Каминского, 24

Регистрация участников начнется в 9.00.

Также все желающие в этот день смогут пройти онлайн-тестирование на сайте Большого этнографического диктанта.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:15 0
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