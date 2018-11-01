Где туляки смогут написать этнографический диктант?

2 ноября в 10.15 в третий раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Он состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На его написание каждому участнику отводится 45 минут.

В Туле диктант пройдет в школах, колледжах, вузах и на открытых площадках: