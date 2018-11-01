Где туляки смогут написать этнографический диктант?
Публикуем список площадок.
2 ноября в 10.15 в третий раз пройдет Всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Он состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На его написание каждому участнику отводится 45 минут.
В Туле диктант пройдет в школах, колледжах, вузах и на открытых площадках:
|
Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого
|
ул. Болдина, 149/10
|
Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева
|
ул. Октябрьская, 201
|
Тульская областная универсальная научная библиотека
|
ул. Тургеневская, 48
|
Тульский областной центр молодежи
|
ул. Демонстрации, 134
|
Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области
|
ул. Пузакова, 78
|
Молодежный центр «Спектр»
|
ул. Сойфера, 35
|
Молодежный многопрофильный центр «Родина»
|
пр. Ленина, 20
|
Творческий индустриальный кластер «Октава»
|
ул. Каминского, 24
Регистрация участников начнется в 9.00.
Также все желающие в этот день смогут пройти онлайн-тестирование на сайте Большого этнографического диктанта.