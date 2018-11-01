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Определена максимально допустимая доля расходов туляков на коммунальные услуги
Субсидии определены на 2019, 2020 и 2021 годы.
1 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи». Документ используется для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
В Закон устанавливает долю расходов жителей Тульской области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина:
- 10% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц;
- 15% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц;
- 22% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц.
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