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Определена максимально допустимая доля расходов туляков на коммунальные услуги
Фото vedom.ru.

Определена максимально допустимая доля расходов туляков на коммунальные услуги

Субсидии определены на 2019, 2020 и 2021 годы.

1 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи». Документ используется для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В Закон устанавливает долю расходов жителей Тульской области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина:

  • 10% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц;
  • 15% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц;
  • 22% – при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:45 0
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