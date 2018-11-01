Определена максимально допустимая доля расходов туляков на коммунальные услуги

Фото vedom.ru.

1 ноября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал региональный Закон «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи». Документ используется для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В Закон устанавливает долю расходов жителей Тульской области на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина: