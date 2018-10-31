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Погода в Туле 1 ноября: дождь, ветер, давление в норме

Погода в Туле 1 ноября: дождь, ветер, давление в норме

Синоптики обещают до 8 градусов тепла и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки – мокрый снег, дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм), местами слабый гололед, ночью и утром на дорогах местами гололедица, днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 1 до 4 градусов тепла, днём – от +3 до +8. Атмосферное давление – 760-765 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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