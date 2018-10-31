Как почта будет работать в праздники

3 ноября почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Тульский участок курьерской доставки в праздничные дни будет работать без выходных по установленному режиму работы.

Новомосковский, Щекинский и Узловский УКД 2 ноября будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, 3 ноября время работы с 9.00 до 18.00. 4 и 5 ноября — выходные дни.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.