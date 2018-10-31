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В Туле на ул. Металлургов из-за ДТП на трамвайных путях встали трамваи
Фото Myslo.

В Туле на ул. Металлургов из-за ДТП на трамвайных путях встали трамваи

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Туле на улице Металлургов (остановка «Машиностроительный колледж») внедорожник на трамвайных путях врезался в трамвай. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Как стало известно Myslo, автомобиль находился на парковке возле дома. Водитель завел машину и вышел ненадолго, а авто откатилось на трамвайные пути и врезалось в трамвай.

На момент публикации новости трамваи стоят в оба направления.

сегодня, в 12:17 +1
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