В Туле на ул. Металлургов из-за ДТП на трамвайных путях встали трамваи

Фото Myslo.

В Туле на улице Металлургов (остановка «Машиностроительный колледж») внедорожник на трамвайных путях врезался в трамвай. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Как стало известно Myslo, автомобиль находился на парковке возле дома. Водитель завел машину и вышел ненадолго, а авто откатилось на трамвайные пути и врезалось в трамвай.

На момент публикации новости трамваи стоят в оба направления.