Погода в Туле 31 октября: потепление, ветер и слякоть

Фото из архива MySLO

Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью и днём местами небольшие осадки, (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днём +1…+6°С. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.