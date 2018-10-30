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Погода в Туле 31 октября: потепление, ветер и слякоть
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 31 октября: потепление, ветер и слякоть

Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью и днём местами небольшие осадки, (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью -6…-1°С, днём +1…+6°С. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +3
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