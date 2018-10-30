После жалобы туляков YouTube заблокировал скандальный клип рэпера Oxxxymiron

Исполнителя обвинили в популяризации насилия и призывах к экстремизму.

Напомним, несколько дней назад активисты общественных организаций «Родительское собрание Тульской области» и «Возвращение в жизнь» опубликовали публичную петицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности рэпера Мирона Фёдорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, и телеведущего Ивана Урганта.

Поводом для обращения стал видеоклип Мирона Фёдорова «Последний звонок». Общественники считают, что исполнитель «размещает видеоролики в сети Интернет и пропагандирует убийство в учебном учреждении, абсолютно идентичное произошедшему в Керчи, в результате которого погиб 21 человек». Ивану Урганту, пригласившему Oxxxymiron на своё авторское телешоу, вменяется популяризация насилия.

Туляки усмотрели в их действиях составы преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Соучастие в побуждении к убийству общеопасным способом».

После публикации публичного обращения видеоклип на скандальный трек «Последний звонок» был заблокирован на YouTube по требованию государственных органов.