новости
новости
Регистрация
После жалобы туляков YouTube заблокировал скандальный клип рэпера Oxxxymiron

После жалобы туляков YouTube заблокировал скандальный клип рэпера Oxxxymiron

Исполнителя обвинили в популяризации насилия и призывах к экстремизму.

Напомним, несколько дней назад активисты общественных организаций «Родительское собрание Тульской области» и «Возвращение в жизнь» опубликовали публичную петицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности рэпера Мирона Фёдорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, и телеведущего Ивана Урганта.

Поводом для обращения стал видеоклип Мирона Фёдорова «Последний звонок». Общественники считают, что исполнитель «размещает видеоролики в сети Интернет и пропагандирует убийство в учебном учреждении, абсолютно идентичное произошедшему в Керчи, в результате которого погиб 21 человек». Ивану Урганту, пригласившему Oxxxymiron на своё авторское телешоу, вменяется популяризация насилия.

Туляки усмотрели в их действиях составы преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Соучастие в побуждении к убийству общеопасным способом».

После публикации публичного обращения видеоклип на скандальный трек «Последний звонок» был заблокирован на YouTube по требованию государственных органов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
привлечение к уголовной ответственностиобращение к президентупетициязаблокировали клип
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 31 октября
Где в Туле не будет электричества 31 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.