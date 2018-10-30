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В Каменском районе полицейские ищут лесных браконьеров

В Каменском районе полицейские ищут лесных браконьеров

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

Тульская природоохранная прокуратура проверила исполнение требований лесного законодательства на территории Каменского района Тульской области.

На одном из участков Каменского участкового лесничества выявлена незаконная рубка дубов и берез в особо крупном размере – сумма причиненного государству ущерба составляет свыше 400 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в МО МВД России «Ефремовский». Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:50 +2
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Место
Тульская областьКаменский район

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