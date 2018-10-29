В алексинском парке вандалы испортили деревянные скульптуры

Фото: vk.com/alexin_gossip

Сказочные персонажи, установленные на детской площадке, вероятно, уже не подлежат восстановлению.

В алексинском парке «Жалка» на детской площадке неизвестные повредили деревянные скульптуры, выполненные в виде сказочных персонажей.

Об этом возмущенные местные жители рассказали в социальных сетях:

– У таких бессовестных личностей ничего святого нет! Очень жалко, что до сих пор живут такие люди, которым плевать на детей и на работу других.

Вандалы не поленились принести с собой в парк инструменты – фигуры целенаправленно портились ножовкой или топором. Судя по всему, деревянные скульптуры уже не подлежат восстановлению.