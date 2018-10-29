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Тульские рукопашники завоевали 33 медали на всероссийских соревнованиях
Фото предоставлено организаторами соревнований

Тульские рукопашники завоевали 33 медали на всероссийских соревнованиях

В оружейную столицу приехали более 300 спортсменов из разных регионов России.

В Туле при поддержке регионального комитета по спорту, городской администрации и ассоциации ветеранов спецназа «Группа безопасности «Кодекс» прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек.

Турнир был посвящен 77-й годовщине героической обороны города-героя Тулы годы в Великой Отечественной войны. В нём приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России. На мероприятии присутствовали почётные гости – ветераны, тренеры, педагоги и краеведы.

Сборную Тульской области представляли спортсмены региональной федерации рукопашного боя – воспитанники спортшкол и спортивных клубов из Тулы, Новомосковска, Щекино, Ефремова, Киреевска, Белёва, а также курсанты суворовского училища.

Тулякам удалось завоевать 8 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых медалей. Победителями соревнований в своих весовых категориях стали:

В возрастной группе 12 – 13 лет:

  • Игорь Чеканихин,

В возрастной группе 14 – 15 лет:

  • Никита Архипов, Ярослав Улитин, Максим Щепелев,

В возрастной группе 16 – 17 лет:

  • Илья Минаев, Лада Пенкина, Анна Шубина, Анастасия Савенкова.

Готовились спортсмены под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Виктора Негачева, Александра Бушина, Андрея Гарбуза, Андрея Щербинина, Ильи Герасименко, Павла Турбина, Инны Ждановой, Александра Мешконогих, Анатолия Пашкина, Рамазана Багомедова.

Победители примут участие в Первенстве России, которое пройдёт в марте 2019 года в Волгограде.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +8
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