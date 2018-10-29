Тульские дорожники полностью готовы к предстоящей зиме

Расчищать дороги от снега и наледи будут более 120 единиц спецтехники.

ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» полностью завершило подготовку к содержанию подведомственной дорожной сети в зимний период. Обслуживать федеральные трассы будут более 120 машин спецтехники. Они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.

Для обработки дорог заготовлено более 55 тысяч тонн песко-соляной смеси. Все реагенты прошли лабораторные исследования – их применение не опасно для окружающей среды.

Подготовлены 11 пескобаз, среднее расстояние между которыми не превышает 42 километров – на них дорожники будут оперативно пополнять запасы расходных материалов. На самих трассах установлены метеостанции, видеокамеры, датчики состояния дорожного покрытия.