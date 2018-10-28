Серьезное ДТП в Тульской области: двое погибли, ребенок – в тяжелом состоянии

Фото для иллюстрации. Не с места ДТП.

Серьезное ДТП произошло сегодня, 28 октября, в Алексинском районе. По предварительной информации, на автодороге «Алексин — Железня» (в районе поворота на деревню Ботня) автомобиль «Форд Фокус» съехал с дороги и врезался в дерево.

- Информация о происшествии в 15.40 поступила в межмуниципальный отдел МВД «Алексинский». В результате ДТП два человека погибли (водитель и женщина-пассажир). Восьмилетний мальчик, который находился на заднем сиденье, получил серьезные травмы, — сообщил корреспонденту Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.