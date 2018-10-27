Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников

27 октября посадку деревьев и кустарников проводили жители домов, дворы которых благоустроенны в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Работы сегодня проводят жители 20 многоквартирных домов всех территориальных округов Большой Тулы. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» подразумевает обязательное трудовое участие жителей в процессе благоустройства территорий. Жителям на субботнике помогают представители управляющих компаний. Для посадки жителями было подготовлено 178 деревьев (липа, клен) и 1121 кустарник (спирея, шиповник, калина, пузыреплодник). Так, в Центральном округе работы проходили на улице Перекопской во дворах дома 1 и домов 5,7. В Пролетарском округе работы прошли на улице Шухова, 7 и 2-м проезде Металлургов, 6. В Заречье вели работы жители дома 83 по улице Токарева. На Красноармейском проспекте, во дворе дома 8 проводилась высадка 20 кустов спиреи иволистной.

В поселке Ленинский, в большом дворе, объединяющем десять домов по улицам Гагарина, Борисова, Советской и Советскому переулку, выполняются масштабные работы по посадке зеленых насаждений, которые будут продолжены и завтра. Здесь жители высаживают 200 кустов спиреи иволистной, 30 лип и 20 кленов. В работах задействована спецтехника.