Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников
27 октября посадку деревьев и кустарников проводили жители домов, дворы которых благоустроенны в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Для посадки жителями было подготовлено 178 деревьев (липа, клен) и 1121 кустарник (спирея, шиповник, калина, пузыреплодник).
Так, в Центральном округе работы проходили на улице Перекопской во дворах дома 1 и домов 5,7.
В Пролетарском округе работы прошли на улице Шухова, 7 и 2-м проезде Металлургов, 6.
В Заречье вели работы жители дома 83 по улице Токарева.
На Красноармейском проспекте, во дворе дома 8 проводилась высадка 20 кустов спиреи иволистной.
В поселке Ленинский, в большом дворе, объединяющем десять домов по улицам Гагарина, Борисова, Советской и Советскому переулку, выполняются масштабные работы по посадке зеленых насаждений, которые будут продолжены и завтра. Здесь жители высаживают 200 кустов спиреи иволистной, 30 лип и 20 кленов. В работах задействована спецтехника.