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Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников

Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников

27 октября посадку деревьев и кустарников проводили жители домов, дворы которых благоустроенны в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Работы сегодня проводят жители 20 многоквартирных домов всех территориальных округов Большой Тулы. 
 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» подразумевает обязательное трудовое участие жителей в процессе благоустройства территорий. Жителям на субботнике помогают представители управляющих компаний.
Для посадки жителями было подготовлено 178 деревьев (липа, клен) и 1121 кустарник (спирея, шиповник, калина, пузыреплодник). 

Так, в Центральном округе работы проходили на улице Перекопской во дворах дома 1 и домов 5,7.

В Пролетарском округе работы прошли на улице Шухова, 7 и 2-м проезде Металлургов, 6.

В Заречье вели работы жители дома 83 по улице Токарева.

На Красноармейском проспекте, во дворе дома 8 проводилась высадка 20 кустов спиреи иволистной.

В поселке Ленинский, в большом дворе, объединяющем десять домов по улицам Гагарина, Борисова, Советской и Советскому переулку, выполняются масштабные работы по посадке зеленых насаждений, которые будут продолжены и завтра. Здесь жители высаживают 200 кустов спиреи иволистной, 30 лип и 20 кленов. В работах задействована спецтехника. 

Галерея
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 1
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 2
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 3
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 4
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 5
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 6
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 7
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 8
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 9
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 10
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 11
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 12
Туляки посадили в своих дворах более 1000 деревьев и кустарников, Фото: 13
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:05 +3
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