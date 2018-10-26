Роспотребнадзор проверил качество питания в 20 школах Тульской области

Основными нарушениями, выявленными в ходе контрольно-надзорных мероприятий являются: нарушение условий хранения продуктов, нарушение товарного соседства, несвоевременное заполнение медицинской документации по контролю за питанием, нарушение сотрудниками личной гигиены, некачественная уборка помещений и т. д.

По выявленным нарушениям в организации питания на ответственных лиц составлено 20 протоколов об административном правонарушении, из них 14 протоколов — по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) .

Вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 48 тыс. рублей, остальные дела об административном правонарушении находятся на рассмотрении.

За отчетный период для лабораторных исследований было отобрано 85 образцов готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели, из них 3,39% нестандартных образцов по санитарно-химическим показателям.

Исследовано 20 проб продовольственного сырья по микробиологическим, санитарно-химическим и физико-химическим показателям, все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

справка

В 2018-2019 учебном году на контроле Управления находится 531 общеобразовательная организация. Процент охвата обучающихся горячим питанием остался на уровне прошлого года и составляет 94,95%.