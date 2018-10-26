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В Туле стартовал фестиваль NAUKA 0+
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле стартовал фестиваль NAUKA 0+

Проходит он на территории творческого индустриального кластера «Октава».

Научные шоу, битвы роботов, показы научных фильмов для детей и взрослых, огромное количество разнообразных мастер-классов по робототехнике, радиоэлектронике, лазерным технологиям и познавательные лекции – всё это проходит в рамках фестиваля NAUKA 0+. Стартовал он сегодня и продлится все выходные. 
 
Несмотря на то, что мероприятие имеет научный уклон, что-то интересное и удивительное для себя здесь найдет каждый. Задача участников – понятным и доступным языком рассказать о том, чем занимаются ученые и какие перспективы открывает наука.
 
В выставочном блоке фестиваля с презентацией своих разработок представлены разнообразные творческие клубы Тулы, промышленные предприятия и вузы. Технологии экспресс-анализа воды, различные разработки студентов-инженеров, роботы и многое другое – презентация предметная и наглядно показывает результат труда молодых туляков, занимающихся научной деятельностью в самых различных сферах. 
 
Но заниматься научной работой без финансирования очень сложно, поэтому участникам фестиваля рассказали о том, как создать стартап и развить его в полноценный бизнес. 
 
Отметим, 2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. Организатором Всероссийского научного фестиваля в Туле стали студенты Тульского государственного университета. 
 
Напомним, губернатор Алексей Дюмин в своем послании Тульской областной Думе, правительству и жителям региона в 2017 году отметил особое значение кооперации ТулГУ с Московским государственным университетом и другими научными центрами страны.
 
Подробный репортаж с фестиваля читайте на сайте вечером.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:52 0
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