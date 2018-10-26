В Туле стартовал фестиваль NAUKA 0+

Фото Дмитрия Дзюбина.

Научные шоу, битвы роботов, показы научных фильмов для детей и взрослых, огромное количество разнообразных мастер-классов по робототехнике, радиоэлектронике, лазерным технологиям и познавательные лекции – всё это проходит в рамках фестиваля NAUKA 0+. Стартовал он сегодня и продлится все выходные.

Несмотря на то, что мероприятие имеет научный уклон, что-то интересное и удивительное для себя здесь найдет каждый. Задача участников – понятным и доступным языком рассказать о том, чем занимаются ученые и какие перспективы открывает наука.

В выставочном блоке фестиваля с презентацией своих разработок представлены разнообразные творческие клубы Тулы, промышленные предприятия и вузы. Технологии экспресс-анализа воды, различные разработки студентов-инженеров, роботы и многое другое – презентация предметная и наглядно показывает результат труда молодых туляков, занимающихся научной деятельностью в самых различных сферах.

Но заниматься научной работой без финансирования очень сложно, поэтому участникам фестиваля рассказали о том, как создать стартап и развить его в полноценный бизнес.

Отметим, 2018 год в Тульской области объявлен Годом образования и новых знаний. Организатором Всероссийского научного фестиваля в Туле стали студенты Тульского государственного университета.

Напомним, губернатор Алексей Дюмин в своем послании Тульской областной Думе, правительству и жителям региона в 2017 году отметил особое значение кооперации ТулГУ с Московским государственным университетом и другими научными центрами страны.

Подробный репортаж с фестиваля читайте на сайте вечером.