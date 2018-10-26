новости
новости
Регистрация
Чему учат туляков в Центре занятости?
Фото komitrud.ru.

Чему учат туляков в Центре занятости?

Программой по переобучению могут воспользоваться безработные, пенсионеры и женщины в декрете, а с начала 2019 года — граждане предпенсионного возраста.

26 октября Роструд сообщил о планах ведомства на ближайшие шесть лет. За это время планируется переобучить более 420 000 россиян предпенсионного возраста. На эти цели планируется выделить около 5 млрд рублей. В 2019 году предстоит обучить 75 000 человек.

В Центре занятости населения Тульской области Myslo рассказали, что в данный момент в регионе реализуются программы по переобучению безработных граждан, пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В перечень профессий входят востребованные на рынке труда. На сегодняшний день таких более 30.

Представляем полный перечень профессий, на сегодняшний день входящих в программу переобучения жителей региона.

Программа переобучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком:

  • бухгалтер;
  • визажист;
  • дизайнер компьютерный;
  • дизайнер ландшафтный;
  • инспектор по кадрам;
  • кладовщик;
  • кондитер;
  • логист;
  • маникюрша;
  • менеджер (в коммерческой деятельности);
  • менеджер по персоналу;
  • оператор ЭВМ;
  • офис-менеджер;
  • парикмахер;
  • повар;
  • портной;
  • секретарь руководителя.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 20:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Переобучениепредпенсионный возрастРострудбезработныепенсионерыЦентр занятости населения
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор проверил качество питания в 20 школах Тульской области
Роспотребнадзор проверил качество питания в 20 школах Тульской области
Туляков приглашают на матчи волейбольной «Тулицы»
Туляков приглашают на матчи волейбольной «Тулицы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.