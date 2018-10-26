Чему учат туляков в Центре занятости?

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Программой по переобучению могут воспользоваться безработные, пенсионеры и женщины в декрете, а с начала 2019 года — граждане предпенсионного возраста.

26 октября Роструд сообщил о планах ведомства на ближайшие шесть лет. За это время планируется переобучить более 420 000 россиян предпенсионного возраста. На эти цели планируется выделить около 5 млрд рублей. В 2019 году предстоит обучить 75 000 человек.

В Центре занятости населения Тульской области Myslo рассказали, что в данный момент в регионе реализуются программы по переобучению безработных граждан, пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В перечень профессий входят востребованные на рынке труда. На сегодняшний день таких более 30.

Представляем полный перечень профессий, на сегодняшний день входящих в программу переобучения жителей региона.

Программа переобучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком: