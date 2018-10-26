Чему учат туляков в Центре занятости?
Программой по переобучению могут воспользоваться безработные, пенсионеры и женщины в декрете, а с начала 2019 года — граждане предпенсионного возраста.
26 октября Роструд сообщил о планах ведомства на ближайшие шесть лет. За это время планируется переобучить более 420 000 россиян предпенсионного возраста. На эти цели планируется выделить около 5 млрд рублей. В 2019 году предстоит обучить 75 000 человек.
В Центре занятости населения Тульской области Myslo рассказали, что в данный момент в регионе реализуются программы по переобучению безработных граждан, пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В перечень профессий входят востребованные на рынке труда. На сегодняшний день таких более 30.
Представляем полный перечень профессий, на сегодняшний день входящих в программу переобучения жителей региона.
Программа переобучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком:
- бухгалтер;
- визажист;
- дизайнер компьютерный;
- дизайнер ландшафтный;
- инспектор по кадрам;
- кладовщик;
- кондитер;
- логист;
- маникюрша;
- менеджер (в коммерческой деятельности);
- менеджер по персоналу;
- оператор ЭВМ;
- офис-менеджер;
- парикмахер;
- повар;
- портной;
- секретарь руководителя.