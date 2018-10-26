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Туляков приглашают на матчи волейбольной «Тулицы»
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на матчи волейбольной «Тулицы»

Приходите поддержать девчонок!

27 и 28 октября волейбольная «Тулица» начинает свое выступление в сезоне 2018/19 чемпионата России среди женских команд в Высшей лиге «А».

Первым соперником тульской команды станет московский «Луч». Матчи первого тура пройдут в манеже стадиона «Арсенал». Начало игр — 27 октября в 18.30, 28 октября — в 17.00. Вход свободный.

Для болельщиков также будет организована онлайн-трансляция матчей на официальном Youtube-канале ВК «Тулица».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:40 +2
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