новости
новости
Регистрация
Александр Кошелев и Евгения Кочнева — лучшие студенты Тульской области!

Александр Кошелев и Евгения Кочнева — лучшие студенты Тульской области!

На сцене ГКЗ завершился Х юбилейный конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Тульской области - 2018».

Этот конкурс смело можно назвать одним из самых ожидаемых, ярких и запоминающихся событий осени. В этом году через жёсткое сито отбора прошли около 40 студентов Тульской области, и только 17 из них стали финалистами.

 


Организаторами конкурса являются Министерство Молодежной политики ТО
Администрация города Тулы, МБУ Молодежный многопрофильный центр Родина, Тульская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи».

«Мисс и Мистер Студенчество» — это не конкурс красоты в чисто виде. Его цель — дать студентам возможность раскрыться и получить мощный стимул к дальнейшей самореализации. С девушками и молодыми работала целая команда профессионалов: хореографы, режиссеры-постановщики, преподаватели речи, актерского мастерства, постановщики дефиле, фотографы. Подготовка к конкурсу шла несколько недель. За это время финалисты привыкали к сцене, учились красиво ходить, оттачивали творческие номера…

 

В результате зрителей финального шоу ждало яркое, динамичное, насыщенное красивыми номерами действо.

Финалисты предстали перед зрителями и жюри в дефиле «Студенческий стиль», «Вечерний стиль», представили свою домашнюю заготовку — видеовизитку о себе и своей жизни. И конечно же, самый ожидаемый конкурс — творческий. Ребята пели, танцевали, читали стихи, рисовали картины прямо на сцене, разбивали деревянные блоки руками, парили в воздухе в цирковом номере — их таланту и креативу не было границ!

Юлия Королева, первый секретарь Тульской областной организации «Российский Союз Молодежи», председатель жюри конкурса:

Юлия Королева

Уже 10 лет конкурс «Мисс и Мистер Студенчество» реализуется в нашем регионе, предоставляя молодежи возможность для реализации, повышения и приобретения компетенций. За эти годы были различные форматы проведения конкурса, подходы в реализации, но неизменным остаётся профессионализм, душевность и неподдельный интерес к данному мероприятию! Хотелось бы поблагодарить тех, кто стоял у истоков конкурса, тех кто реализует его сейчас и, конечно, всех участников! Если вы есть, будьте первыми!


Директор Молодежного многопрофильного центра «Родина», режиссер финального шоу Елена Лазарева, член жюри конкурса:

Елена Лазарева

«Мисс и Мистер студенчество» — конкурс, который проходит осенью, поэтому очень хотелось добавить ярких красок и эмоций в пасмурное настроение. 17 финалистов — это самые смелые, творческие, амбициозные и очень трудолюбивые молодые люди. Не просто выйти на сцену, особенно если до этого ни разу на ней не был. Показать себя, взорвать зал, задача не всегда посильная профессионалам, а наши ребята с ней справились! 3,5 часа несмолкаемых аплодисментов зала, возгласов групп поддержки — вот настоящая оценка прошедшего конкурса!!! Спасибо конкурсантам за подаренное настроение! Спасибо зрителям за поддержку и эмоции!

Наталия Морозова, директор модельного агентства «Красота и Стиль», постановщик дефиле финального шоу, член жюри конкурса:

Наталия Морозова

Всегда приятно говорить о красивых событиях! Десятый юбилейный конкурс состоялся! Спасибо всем!!! Поздравляю!!! А финалистам и победителям желаю двигаться дальше и добиваться новых побед. С удовольствием наблюдаю за судьбой победителей прошлых лет. Тула богата талантливыми и успешными людьми. Молодежи необходимо себя проявлять и показывать. Так что студенты и студентки, дерзайте в следующем году!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы», член жюри конкурса:

Лариса Тимофеева

Огромное спасибо организаторам за чудесный вечер, за праздник молодости, красоты, интеллекта и творчества. А ребятам и девушкам спасибо за то, что они такие классные! В этом году все творческие номера были на высоком профессиональном уровне. А на нашем портале несколько недель шло голосование за участников конкурса, и в результате победительницей стала студентка Всероссийского государственного университета юстиции Анастасия Шавыкина. Настя получила титул «Мисс Слобода» и сертификат на 3000 рублей в один из магазинов косметики и парфюмерии. Поздравляем!

В результате голосования жюри каждый финалист получил свои титулы, дипломы и подарки. Итак…

«Мистер Индивидуальность» Мурад Алияров (Тульский железнодорожный техникум им. Б. Сафонова"

«Мисс Индивидуальность» и «Мисс зрительских симпатий» Валерия Щербакова (ТулГУ).

«Мистер Творчество» и «Мистер зрительских симпатий» Олег Солдатов (Всероссийский государственный университет юстиции).

«Мисс Творчество» Екатерина Захарова (Тульский колледж искусств им. А. Даргомыжского).

«Мистер Стиль» Андрей Семин (Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации).

«Мистер Спорт» Максим Полохин (Юридический полицейский колледж).

«Мисс Дружба» Ангелина Пуденкова (Тульский областной медицинский колледж).

«Мисс Фото» Мария Клочек (ТГПУ им. Л. Толстого).

«Мистер Креатив» Павел Гербиченко (Юридический полицейский колледж).

«Мисс Энергия» Полина Фомина (Тульский областной колледж культуры и искусства).

«Мисс Интеллект» Дарья Прохорова (ТГПУ им. Л. Толстого).

Главные титулы распределились следующим образом.

Третье место, титулы «Мистер Энергия» и «2-й вице Мистер Студенчество — 2018» выиграл Илья Чарчьян (Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова.)

Среди девушек третье место, титулы «Мисс Спорт», «Мисс Слобода» и «2-я вице Мисс Студенчество — 2018» досталось Анастасии Шавыкиной (Всероссийский государственный университет юстиции).

Второе место, титулы «Мистер Дружба», «1-й вице Мистер Студенчество — 2018″ получил Артем Водопьянов (Тульский областной медицинский колледж».

Второе место, титулы «Мисс Креатив», «1-я вице Мисс Студенчество — 2018» выиграла Надежда Власова (ТГПУ им. Л. Толстого).

И наконец лучшими в этот вечер стали Александр Кошелев (ТулГУ) и Евгения Кочнева (ТГПУ им. Л. Толстого). Он выиграл титулы «Мистер Фото» и «Мистер Студенчество — 2018». Она — «Мисс Стиль» и «Мисс Студенчество — 2018».

Александр приехал на конкурс из Новомосковска, он учится по специальности «политология», но кем станет — политиком или певцом — пока не определился. Ведь уже много лет Саша профессионально занимается вокалом. Женя родом из Суворова, увлекается танцами, учится на учителя экономики и мечтает остаться работать в любимом ТГПУ.

— Ребята, пока еще не улеглись эмоции, расскажите, что вы сейчас чувствуете?

Евгения: Когда я ждала объявления имени победительницы, вспомнила, кто в чем силен, что как выступил и подумала, что наверное в этом году я не выиграю. Я вижу, как в зале плачет мама, мне тоже хочется расплакаться… Я вижу всех своих родных, которые приехали из Суворова. Подумала, что даже если не получу корону, то все равно я мисс для своих друзей и родных, которые пришли меня поддержать.

Александр: Я не ожидал победы, ведь все ребята у нас очень сильные, разноплановые.

— Какая атмосфера царила во время репетиций? Вы были больше соперниками или друзьями?

Александр: Конечно друзьями! У нас очень дружная команда.

Евгения: Мы могли поговорить обо всем, пошутить, все обсудить в соцсетях, конкуренции мы не ощущали.

— Расскажите, почему вы решили поучаствовать в этом конкурсе?

Евгения: Мне хотелось доказать самой себе, что я могу, что я во многом преуспела и во всех областях могу себя показать. Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество» — идеальная возможность для этого. От каждого момента конкурса я получила положительные эмоции, наслаждение и опыт.

Александр: В этом году я принял участие в конкурсе «Студент года», там я выиграл звание «Творческая личность — 2018». После этого решил пойти дальше. Этот тот проект, где можно реализовать себя.

— О чем вам мечтается?

Александр: Сдать сессию (смеется).

Евгения: У меня много всего в мечтах. А сейчас, после победы в конкурсе, кажется, что все очень реально сделать. Все, что задумано!

Александр: Я не мечтаю, а строю планы. Буквально через неделю мы с танцевальным коллективом едем на конкурс в Минск, очень хочется выиграть. В середине ноября будет Всероссийский этап «Студента года», так что возможно я поеду в Казань.

Из досье Myslo

Евгения Константиновна Кочнева
Родилась 1 августа 1998 года в Суворове.
Семья: мама Елена, отчим Митрофан, сестренка Серафима, тетя Людмила, двоюродная сестра Ульяна.
Любимая книга: А. Островский «Гроза».
Любимый фильм: «Пятьсот дней лета».
Любимое блюдо: паста.
Любимая певица: Лана Дель Рей.

 

Александр Дмитриевич Кошелев
Родился 7 августа 1998 г. в Новомосковске.
Семья: мама Светлана, папа Дмитрий, братик Максим.
Любимая книга: Р. Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту».
Любимый киножанр: ужасы.
Любимое блюдо: цезарь с курицей.
Любимая певица: Монтсеррат Кабалье.
Девиз: Упал? Встал и пошел дальше!

Галерея
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 1
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 2
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 3
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 4
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 5
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 6
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 7
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 8
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 9
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 10
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 11
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 12
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 13
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 14
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 15
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 16
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 17
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 18
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 19
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 20
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 21
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 22
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 23
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 24
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 25
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 26
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 27
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 28
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 29
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 30
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 31
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 32
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 33
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 34
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 35
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 36
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 37
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 38
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 39
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 40
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 41
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 42
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 43
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 44
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 45
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 46
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 47
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 48
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 49
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 50
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 51
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 52
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 53
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 54
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 55
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 56
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 57
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 58
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 59
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 60
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 61
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 62
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 63
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 64
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 65
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 66
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 67
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 68
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 69
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 70
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 71
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 72
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 73
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 74
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 75
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 76
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 77
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 78
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 79
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 80
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 81
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 82
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 83
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 84
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 85
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 86
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 87
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 88
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 89
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 90
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 91
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 92
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 93
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 94
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 95
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 96
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 97
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 98
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 99
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 100
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 101
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 102
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 103
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 104
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 105
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 106
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 107
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 108
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 109
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 110
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 111
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 112
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 113
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 114
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 115
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 116
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 117
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 118
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 119
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 120
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 121
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 122
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 123
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 124
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 125
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 126
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 127
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 128
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 129
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 130
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 131
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 132
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 133
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 134
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 135
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 136
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 137
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 138
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 139
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 140
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 141
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 142
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 143
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 144
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 145
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 146
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 147
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 148
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 149
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 150
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 151
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 152
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 153
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 154
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 155
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 156
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 157
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 158
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 159
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 160
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 161
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 162
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 163
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 164
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 165
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 166
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 167
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 168
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 169
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 170
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 171
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 172
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 173
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 174
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 175
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 176
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 177
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 178
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 179
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 180
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 181
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 182
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 183
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 184
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 185
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 186
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 187
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 188
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 189
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 190
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 191
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 192
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 193
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 194
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 195
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 196
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 197
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 198
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 199
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 200
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 201
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 202
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 203
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 204
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 205
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 206
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 207
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 208
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 209
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 210
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 211
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 212
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 213
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 214
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 215
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 216
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 217
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 218
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 219
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 220
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 221
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 222
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 223
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 224
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 225
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 226
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 227
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 228
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 229
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 230
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 231
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 232
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 233
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 234
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 235
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 236
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 237
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 238
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 239
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 240
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 241
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 242
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 243
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 244
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 245
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 246
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 247
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 248
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 249
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 250
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 251
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 252
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 253
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 254
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 255
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 256
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 257
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 258
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 259
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 260
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 261
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 262
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 263
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 264
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 265
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 266
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 267
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 268
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 269
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 270
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 271
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 272
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 273
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 274
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 275
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 276
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 277
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 278
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 279
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 280
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 281
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 282
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 283
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 284
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 285
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 286
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 287
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 288
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 289
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 290
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 291
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 292
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 293
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 294
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 295
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 296
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 297
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 298
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 299
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 300
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 301
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 302
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 303
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 304
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 305
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 306
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 307
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 308
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 309
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 310
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 311
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 312
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 313
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 314
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 315
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 316
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 317
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 318
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 319
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 320
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 321
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 322
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 323
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 324
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 325
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 326
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 327
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 328
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 329
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 330
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 331
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 332
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 333
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 334
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 335
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 336
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 337
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 338
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 339
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 340
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 341
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 342
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 343
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 344
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 345
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 346
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 347
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 348
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 349
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 350
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 351
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 352
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 353
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 354
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 355
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 356
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 357
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 358
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 359
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 360
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 361
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 362
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 363
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 364
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 365
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 366
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 367
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 368
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 369
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 370
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 371
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 372
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 373
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 374
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 375
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 376
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 377
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 378
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 379
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 380
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 381
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 382
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 383
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 384
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 385
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 386
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 387
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 388
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 389
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 390
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 391
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 392
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 393
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 394
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 395
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 396
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 397
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 398
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 399
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 400
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 401
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 402
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 403
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 404
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 405
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 406
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 407
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 408
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 409
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 410
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 411
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 412
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 413
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 414
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 415
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 416
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 417
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 418
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 419
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 420
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 421
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 422
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 423
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 424
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 425
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 426
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 427
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 428
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 429
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 430
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 431
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 432
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 433
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 434
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 435
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 436
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 437
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 438
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 439
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 440
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 441
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 442
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 443
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 444
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 445
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 446
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 447
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 448
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 449
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 450
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 451
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 452
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 453
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 454
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 455
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 456
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 457
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 458
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 459
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 460
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 461
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 462
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 463
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 464
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 465
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 466
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 467
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 468
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 469
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 470
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 471
Мисс и Мистер Студенчество 2018, Фото: 472
показать все фотографии
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:35 +3
Другие статьи по темам
Событие
конкурсСтудентымисс и мистер студенчестводефилежюриРоссийский Союз молодежи
Люди
Юлия КоролеваЕлена ЛазареваНаталия МорозоваЕвгения КочневаАлександр Кошелев
Место
ГКЗТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
В тульский экзотариум подбросили щенков: помогите малышам найти дом!
В тульский экзотариум подбросили щенков: помогите малышам найти дом!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.