Александр Кошелев и Евгения Кочнева — лучшие студенты Тульской области!

Этот конкурс смело можно назвать одним из самых ожидаемых, ярких и запоминающихся событий осени. В этом году через жёсткое сито отбора прошли около 40 студентов Тульской области, и только 17 из них стали финалистами.



Организаторами конкурса являются Министерство Молодежной политики ТО

Администрация города Тулы, МБУ Молодежный многопрофильный центр Родина, Тульская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи».

«Мисс и Мистер Студенчество» — это не конкурс красоты в чисто виде. Его цель — дать студентам возможность раскрыться и получить мощный стимул к дальнейшей самореализации. С девушками и молодыми работала целая команда профессионалов: хореографы, режиссеры-постановщики, преподаватели речи, актерского мастерства, постановщики дефиле, фотографы. Подготовка к конкурсу шла несколько недель. За это время финалисты привыкали к сцене, учились красиво ходить, оттачивали творческие номера…

В результате зрителей финального шоу ждало яркое, динамичное, насыщенное красивыми номерами действо.

Финалисты предстали перед зрителями и жюри в дефиле «Студенческий стиль», «Вечерний стиль», представили свою домашнюю заготовку — видеовизитку о себе и своей жизни. И конечно же, самый ожидаемый конкурс — творческий. Ребята пели, танцевали, читали стихи, рисовали картины прямо на сцене, разбивали деревянные блоки руками, парили в воздухе в цирковом номере — их таланту и креативу не было границ!

Юлия Королева, первый секретарь Тульской областной организации «Российский Союз Молодежи», председатель жюри конкурса:

Юлия Королева Уже 10 лет конкурс «Мисс и Мистер Студенчество» реализуется в нашем регионе, предоставляя молодежи возможность для реализации, повышения и приобретения компетенций. За эти годы были различные форматы проведения конкурса, подходы в реализации, но неизменным остаётся профессионализм, душевность и неподдельный интерес к данному мероприятию! Хотелось бы поблагодарить тех, кто стоял у истоков конкурса, тех кто реализует его сейчас и, конечно, всех участников! Если вы есть, будьте первыми!



Директор Молодежного многопрофильного центра «Родина», режиссер финального шоу Елена Лазарева, член жюри конкурса:

Елена Лазарева «Мисс и Мистер студенчество» — конкурс, который проходит осенью, поэтому очень хотелось добавить ярких красок и эмоций в пасмурное настроение. 17 финалистов — это самые смелые, творческие, амбициозные и очень трудолюбивые молодые люди. Не просто выйти на сцену, особенно если до этого ни разу на ней не был. Показать себя, взорвать зал, задача не всегда посильная профессионалам, а наши ребята с ней справились! 3,5 часа несмолкаемых аплодисментов зала, возгласов групп поддержки — вот настоящая оценка прошедшего конкурса!!! Спасибо конкурсантам за подаренное настроение! Спасибо зрителям за поддержку и эмоции!

Наталия Морозова, директор модельного агентства «Красота и Стиль», постановщик дефиле финального шоу, член жюри конкурса:

Наталия Морозова Всегда приятно говорить о красивых событиях! Десятый юбилейный конкурс состоялся! Спасибо всем!!! Поздравляю!!! А финалистам и победителям желаю двигаться дальше и добиваться новых побед. С удовольствием наблюдаю за судьбой победителей прошлых лет. Тула богата талантливыми и успешными людьми. Молодежи необходимо себя проявлять и показывать. Так что студенты и студентки, дерзайте в следующем году!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор «Слободы», член жюри конкурса:

Лариса Тимофеева Огромное спасибо организаторам за чудесный вечер, за праздник молодости, красоты, интеллекта и творчества. А ребятам и девушкам спасибо за то, что они такие классные! В этом году все творческие номера были на высоком профессиональном уровне. А на нашем портале несколько недель шло голосование за участников конкурса, и в результате победительницей стала студентка Всероссийского государственного университета юстиции Анастасия Шавыкина. Настя получила титул «Мисс Слобода» и сертификат на 3000 рублей в один из магазинов косметики и парфюмерии. Поздравляем!

В результате голосования жюри каждый финалист получил свои титулы, дипломы и подарки. Итак…

«Мистер Индивидуальность» Мурад Алияров (Тульский железнодорожный техникум им. Б. Сафонова"

«Мисс Индивидуальность» и «Мисс зрительских симпатий» Валерия Щербакова (ТулГУ).

«Мистер Творчество» и «Мистер зрительских симпатий» Олег Солдатов (Всероссийский государственный университет юстиции).

«Мисс Творчество» Екатерина Захарова (Тульский колледж искусств им. А. Даргомыжского).

«Мистер Стиль» Андрей Семин (Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации).

«Мистер Спорт» Максим Полохин (Юридический полицейский колледж).

«Мисс Дружба» Ангелина Пуденкова (Тульский областной медицинский колледж).

«Мисс Фото» Мария Клочек (ТГПУ им. Л. Толстого).

«Мистер Креатив» Павел Гербиченко (Юридический полицейский колледж).

«Мисс Энергия» Полина Фомина (Тульский областной колледж культуры и искусства).

«Мисс Интеллект» Дарья Прохорова (ТГПУ им. Л. Толстого).

Главные титулы распределились следующим образом.

Третье место, титулы «Мистер Энергия» и «2-й вице Мистер Студенчество — 2018» выиграл Илья Чарчьян (Тульский государственный машиностроительный колледж им. Н. Демидова.)

Среди девушек третье место, титулы «Мисс Спорт», «Мисс Слобода» и «2-я вице Мисс Студенчество — 2018» досталось Анастасии Шавыкиной (Всероссийский государственный университет юстиции).

Второе место, титулы «Мистер Дружба», «1-й вице Мистер Студенчество — 2018″ получил Артем Водопьянов (Тульский областной медицинский колледж».

Второе место, титулы «Мисс Креатив», «1-я вице Мисс Студенчество — 2018» выиграла Надежда Власова (ТГПУ им. Л. Толстого).

И наконец лучшими в этот вечер стали Александр Кошелев (ТулГУ) и Евгения Кочнева (ТГПУ им. Л. Толстого). Он выиграл титулы «Мистер Фото» и «Мистер Студенчество — 2018». Она — «Мисс Стиль» и «Мисс Студенчество — 2018».

Александр приехал на конкурс из Новомосковска, он учится по специальности «политология», но кем станет — политиком или певцом — пока не определился. Ведь уже много лет Саша профессионально занимается вокалом. Женя родом из Суворова, увлекается танцами, учится на учителя экономики и мечтает остаться работать в любимом ТГПУ.

— Ребята, пока еще не улеглись эмоции, расскажите, что вы сейчас чувствуете?

Евгения: Когда я ждала объявления имени победительницы, вспомнила, кто в чем силен, что как выступил и подумала, что наверное в этом году я не выиграю. Я вижу, как в зале плачет мама, мне тоже хочется расплакаться… Я вижу всех своих родных, которые приехали из Суворова. Подумала, что даже если не получу корону, то все равно я мисс для своих друзей и родных, которые пришли меня поддержать.

Александр: Я не ожидал победы, ведь все ребята у нас очень сильные, разноплановые.

— Какая атмосфера царила во время репетиций? Вы были больше соперниками или друзьями?

Александр: Конечно друзьями! У нас очень дружная команда.

Евгения: Мы могли поговорить обо всем, пошутить, все обсудить в соцсетях, конкуренции мы не ощущали.

— Расскажите, почему вы решили поучаствовать в этом конкурсе?

Евгения: Мне хотелось доказать самой себе, что я могу, что я во многом преуспела и во всех областях могу себя показать. Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество» — идеальная возможность для этого. От каждого момента конкурса я получила положительные эмоции, наслаждение и опыт.

Александр: В этом году я принял участие в конкурсе «Студент года», там я выиграл звание «Творческая личность — 2018». После этого решил пойти дальше. Этот тот проект, где можно реализовать себя.

— О чем вам мечтается?

Александр: Сдать сессию (смеется).

Евгения: У меня много всего в мечтах. А сейчас, после победы в конкурсе, кажется, что все очень реально сделать. Все, что задумано!

Александр: Я не мечтаю, а строю планы. Буквально через неделю мы с танцевальным коллективом едем на конкурс в Минск, очень хочется выиграть. В середине ноября будет Всероссийский этап «Студента года», так что возможно я поеду в Казань.

Из досье Myslo

Евгения Константиновна Кочнева

Родилась 1 августа 1998 года в Суворове.

Семья: мама Елена, отчим Митрофан, сестренка Серафима, тетя Людмила, двоюродная сестра Ульяна.

Любимая книга: А. Островский «Гроза».

Любимый фильм: «Пятьсот дней лета».

Любимое блюдо: паста.

Любимая певица: Лана Дель Рей.

Александр Дмитриевич Кошелев

Родился 7 августа 1998 г. в Новомосковске.

Семья: мама Светлана, папа Дмитрий, братик Максим.

Любимая книга: Р. Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту».

Любимый киножанр: ужасы.

Любимое блюдо: цезарь с курицей.

Любимая певица: Монтсеррат Кабалье.

Девиз: Упал? Встал и пошел дальше!