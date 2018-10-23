Фото vecherka-spb.ru.
26 октября на ул. Гоголевской в Туле ограничат движение транспорта
Оно будет действовать с 7.00 до 18.00.
26 октября в Тульской областной филармонии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.
В связи с этим с 7.00 до 18.00 будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех транспортных средств по ул. Гоголевской от пр. Ленина до ул. Тургеневской.
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