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26 октября на ул. Гоголевской в Туле ограничат движение транспорта
Фото vecherka-spb.ru.

26 октября на ул. Гоголевской в Туле ограничат движение транспорта

Оно будет действовать с 7.00 до 18.00.

26 октября в Тульской областной филармонии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В связи с этим с 7.00 до 18.00 будут запрещены остановка и стоянка, а также ограничено движение всех транспортных средств по ул. Гоголевской от пр. Ленина до ул. Тургеневской.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:00 0
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