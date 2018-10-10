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Антисанитария и грязные руки. Как хлеб попадает на прилавки тульских магазинов: видео
Фото очевидца

Антисанитария и грязные руки. Как хлеб попадает на прилавки тульских магазинов: видео

Один из читателей Myslo запечатлел, как свежие батоны небрежно сбрасывают в картонную коробку и несут в торговый зал.

Читатель по имени Владислав поделился с редакцией Myslo видео, на котором снят процесс разгрузки хлеба, который привезли в супермаркет, расположенный в ТЦ «Сарафан».

Автор ролика утверждает, что съемка проводилась в субботу, 6 октября, примерно в 10.30 – как раз в это время в большинство торговых точек привозят свежий хлеб.

На видео отчётливо видно, как сотрудник супермаркета пересчитывает батоны голыми руками, а затем сбрасывает их в стоящую на полу картонную коробку. Всё происходит в зоне разгрузки машин, где вряд ли соблюдаются санитарные нормы. Затем видео обрывается – по словам Владислава, продавец, приняв товар, взял коробку с хлебом и унёс в помещение магазина.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 +11
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